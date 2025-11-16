وزير النقل: الموانئ المصرية استقبلت 1.6 مليار طن بضائع خلال 10 سنوات

أكد كامل الوزير وزير النقل والصناعة، أن هناك 14 ميناء تم العمل على تطويرها، مشيرا إلى أنه منها ستة على البحر المتوسط وثمانية على البحر الأحمر، إضافة إلى خمس موانئ إنشاء جديد بالكامل منها أبو قير والمكس وجرجوب على البحر المتوسط وبرنيس وطابا على البحر الأحمر.

قال كامل الوزير، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي بحضور الرئيس السيسي، أن أول عنصر من عناصر تطوير الموانئ هو إنشاء الأرصفة والمحطات، مؤكدا أنه في حدود من 30 إلى كيلو أرصفة تم التخطيط لإنشاء 70 كيلو بأعماق 18 لـ 25 متر ليتخطى إجمالي أطوال الأرصفة 100 كيلو.

وتابع وزير النقل والصناعة، أن الموانئ المصرية استقبلت خلال الـ 10 سنوات الماضية 1.6 مليار طن بضائع عامة وصب سائل وصب جاف بالإضافة لـ 72 مليون.



