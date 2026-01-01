لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

البنجر يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين لاحتوائه على فيتامين ج الموجود في البنجر وهو ضروري لمرونة الجلد وقوته، لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد البنجر للبشرة وكيفية استخدامه.

فوائد البنجر (الشمندر) للبشرة..

1- توحيد لون البشرة وتفتيحها: يساعد فيتامين ج ومضادات الأكسدة على تقليل التصبغات والبقع الداكنة، مما يساهم في توحيد لون الجلد ومنح البشرة إشراقة طبيعية.

2- مكافحة علامات الشيخوخة: يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، مما يساعد في تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وترهل الجلد.

3- ترطيب البشرة: يساهم في ترطيب البشرة بعمق، خاصةً عند استخدام عصيره موضعياً، مما يجعلها أكثر نعومة وحيوية.

4- علاج حب الشباب والبثور: يتميز بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل تهيج الحبوب والالتهابات المصاحبة لها، كما يمكن أن يساعد في تنقية البشرة من السموم.

5- زيادة النضارة والإشراق: يعمل على تحسين الدورة الدموية في الوجه، بالإضافة إلى تزويد البشرة بالعناصر الغذائية الهامة مثل الحديد وحمض الفوليك، مما يعزز مظهرها الصحي والحيوي.

6-تهدئة الالتهابات والاحمرار: يمتلك خصائص مضادة للالتهاب تساعد في تهدئة البشرة المتهيجة أو الحساسة.

يمكن الاستفادة من البنجر للبشرة بعدة طرق:

- تناول عصير البنجر بانتظام: لشرب كوب من عصير البنجر (ويمكن خلطه مع الجزر أو البرتقال) يومياً لتنقية الجسم وتغذية البشرة من الداخل.

- استخدام ماسك البنجر الموضعي: يمكن تطبيق عصير البنجر مباشرة على البشرة أو الشفاه، أو استخدامه كمكون في ماسكات طبيعية (مثل خلطه مع العسل أو الزبادي) لتحقيق الترطيب والتفتيح والتوريد.

المصدر هيلثى لاين