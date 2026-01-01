قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سويسرا ..سقوط قتــلى وجرحى بانفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا
لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي
مواقيت الصلاة اليوم 1 يناير 2026 في محافظات ومدن مصر
موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في كأس الرابطة
أجبرت على الاعتزال.. أشرف قاسم يكشف أسرارا لأول مرة
أخبار التوك شو: تحذير عاجل من الأرصاد.. وأحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو
رسميا .. أسعار الذهب في مصر مستهل العام الجديد 2026
رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027 ..سجل بياناتك الآن
مقتل 20 شخصا بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط 168 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
وسط مخاوف من انهيار المبنى.. حريق هائل في كنيسة فوندل كيرك التاريخية في أمستردام
تجنب الدخول في شريحة عالية.. سجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
رنا عصمت

 البنجر يساعد على تعزيز إنتاج الكولاجين لاحتوائه على فيتامين ج الموجود في البنجر وهو ضروري لمرونة الجلد وقوته، لذا نقدم لك فى هذا التقرير فوائد البنجر للبشرة وكيفية استخدامه.

فوائد البنجر (الشمندر) للبشرة..

 

1- توحيد لون البشرة وتفتيحها: يساعد فيتامين ج ومضادات الأكسدة على تقليل التصبغات والبقع الداكنة، مما يساهم في توحيد لون الجلد ومنح البشرة إشراقة طبيعية.

2- مكافحة علامات الشيخوخة: يحتوي على مضادات أكسدة قوية تحارب الجذور الحرة، مما يساعد في تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة وترهل الجلد.

3- ترطيب البشرة: يساهم في ترطيب البشرة بعمق، خاصةً عند استخدام عصيره موضعياً، مما يجعلها أكثر نعومة وحيوية.

4- علاج حب الشباب والبثور: يتميز بخصائص مضادة للالتهابات تساعد في تقليل تهيج الحبوب والالتهابات المصاحبة لها، كما يمكن أن يساعد في تنقية البشرة من السموم.

5- زيادة النضارة والإشراق: يعمل على تحسين الدورة الدموية في الوجه، بالإضافة إلى تزويد البشرة بالعناصر الغذائية الهامة مثل الحديد وحمض الفوليك، مما يعزز مظهرها الصحي والحيوي.

6-تهدئة الالتهابات والاحمرار: يمتلك خصائص مضادة للالتهاب تساعد في تهدئة البشرة المتهيجة أو الحساسة.

يمكن الاستفادة من البنجر للبشرة بعدة طرق:

- تناول عصير البنجر بانتظام: لشرب كوب من عصير البنجر (ويمكن خلطه مع الجزر أو البرتقال) يومياً لتنقية الجسم وتغذية البشرة من الداخل.

- استخدام ماسك البنجر الموضعي: يمكن تطبيق عصير البنجر مباشرة على البشرة أو الشفاه، أو استخدامه كمكون في ماسكات طبيعية (مثل خلطه مع العسل أو الزبادي) لتحقيق الترطيب والتفتيح والتوريد.

المصدر هيلثى لاين

لتوحيد لون البشرةاستخدمى ماسك البنجر ماسك البنجر ماسك البنجر للبشرة فوائد البنجر للبشرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع جديد في أسعار الذهب ليلة رأس السنة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

صرف معاشات يناير 2026 لـ13 مليون مواطن.. المواعيد والأماكن والقيم كاملة

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

صلاح

بعد تراجع عروض الدوري السعودي.. تعرف على وجهة محمد صلاح القادمة

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

صلاح

مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2026 .. أرقى 200 رسالة للأصدقاء والأحبة والأقرباء ليلة رأس السنة

ترشيحاتنا

نشأت الديهي

حزب المحافظين يدعو لترحيل علاء عبد الفتاح من لندن.. والديهي: خليه عندكم

عمرو دياب

الهضبة بين العائلة والفن.. عمرو دياب يحافظ على توهجه في 2026

مي كساب

نجاح متواصل.. مي كساب تتحدث عن أعمالها الأخيرة والكيمياء مع هشام ماجد وشيكو

بالصور

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

تويوتا تودع المفتاح التقليدي وتدخل العصر الرقمي مع مفاتيح أبل الذكية

تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي
تويوتا تودع المفتاح التقليدي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة

مختلفة وجميلة.. طريقة عمل كب كيك البرتقال

طريقة عمل كب كيك البرتقال
طريقة عمل كب كيك البرتقال
طريقة عمل كب كيك البرتقال

فيديو

طارق جميل

انفصال مهني بعد 14 عامًا.. طارق جميل سعيد ينهي علاقته القانونية بعمرو أديب

طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

على طريقة فيلم Home Alone.. طفل يهزم لصا بمفرده في أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد