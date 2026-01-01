سويسرا ..سقوط قتــلى وجرحى بانفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا

أعلنت الشرطة السويسرية سقوط عدد من القتلى والجرحى بانفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا بحسب ماذكرت وسائل إعلام روسية .

وفي وقت سابق ، صرح قائد الجيش السويسري توماس زوسلي بأن بلاده غير قادرة على حماية نفسها من هجوم واسع النطاق، معتبرا أن هناك "مخاطر" تمثلها روسيا، على حد قوله، بحسب وسائل إعلام روسية.

وقال زوسلي في حديث لصحيفة NZZ السويسرية : إن سويسرا مستعدة لصد هجمات من "جهات غير مرتبطة بالدولة" على البنية التحتية الحيوية والهدمات السيبرانية.

وأضاف : "وما نعجزه هو حماية أنفسنا من التهديدات عن بعد أو هجوم واسع النطاق على بلادنا".

وتابع : "هذا عبء أن نعرف أن في حال وقوع أي طارئ سيكون ثلث فقط من جنودنا مجهزين بالكامل".

وأشار زوسلي إلى أن مواقف الدولة تجاه الجيش لم تتغير رغم النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن سبب ذلك هو أن سويسرا تقع بعيدا عن النزاع وتفتقر إلى خبرة الحروب.

واعتبر أنه من غير الصحيح الاعتقاد بأن الحياد يضمن الحماية من الهجمات، مشيرا إلى أن "هناك عدة دول محايدة كانت غير مسلحة، ولكن تم جرها في الحرب".



