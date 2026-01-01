قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سويسرا ..سقوط قتــلى وجرحى بانفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا
لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي
مواقيت الصلاة اليوم 1 يناير 2026 في محافظات ومدن مصر
موعد مباراة الزمالك ضد الاتحاد السكندري في كأس الرابطة
أجبرت على الاعتزال.. أشرف قاسم يكشف أسرارا لأول مرة
أخبار التوك شو: تحذير عاجل من الأرصاد.. وأحمد موسى يكشف حقيقة تصريحات رفع أسعار تذاكر المترو
رسميا .. أسعار الذهب في مصر مستهل العام الجديد 2026
رابط التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027 ..سجل بياناتك الآن
مقتل 20 شخصا بهجوم أوكراني على فندق ومقهى في مقاطعة خيرسون
الدفاع الروسية: إسقاط 168 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
وسط مخاوف من انهيار المبنى.. حريق هائل في كنيسة فوندل كيرك التاريخية في أمستردام
تجنب الدخول في شريحة عالية.. سجل قراءة عداد الكهرباء بنفسك
سويسرا ..سقوط قتــلى وجرحى بانفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا

محمود نوفل

أعلنت الشرطة السويسرية سقوط عدد من القتلى والجرحى بانفجار في منتجع للتزلج ببلدة كران مونتانا بحسب ماذكرت وسائل إعلام روسية .

وفي وقت سابق ، صرح قائد الجيش السويسري توماس زوسلي بأن بلاده غير قادرة على حماية نفسها من هجوم واسع النطاق، معتبرا أن هناك "مخاطر" تمثلها روسيا، على حد قوله، بحسب وسائل إعلام روسية.

وقال زوسلي في حديث لصحيفة NZZ السويسرية : إن سويسرا مستعدة لصد هجمات من "جهات غير مرتبطة بالدولة" على البنية التحتية الحيوية والهدمات السيبرانية.

وأضاف : "وما نعجزه هو حماية أنفسنا من التهديدات عن بعد أو هجوم واسع النطاق على بلادنا".

وتابع : "هذا عبء أن نعرف أن في حال وقوع أي طارئ سيكون ثلث فقط من جنودنا مجهزين بالكامل".

وأشار زوسلي إلى أن مواقف الدولة تجاه الجيش لم تتغير رغم النزاع بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أن سبب ذلك هو أن سويسرا تقع بعيدا عن النزاع وتفتقر إلى خبرة الحروب.

واعتبر أنه من غير الصحيح الاعتقاد بأن الحياد يضمن الحماية من الهجمات، مشيرا إلى أن "هناك عدة دول محايدة كانت غير مسلحة، ولكن تم جرها في الحرب".


 

