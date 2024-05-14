الشرطة السويسرية تفض 50 متظاهراً تحصنوا في مبنى جامعة بجنيف

أفادت تقارير أن الشرطة السويسرية قامت بإبعاد نحو 50 متظاهراً طلابياً مؤيداً للفلسطينيين كانوا متحصنين في مبنى جامعة في جنيف منذ ما يقرب من أسبوع، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال صحفي من وكالة أنباء كيستون إن نحو 20 ضابطا دخلوا مبنى يوني مايل في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأضاف “تدخلت الشرطة حوالي الساعة 4:50 صباح اليوم لإجلاء الخمسين شخصًا الذين ما زالوا موجودين في الجامعة. وكان معظم المتظاهرين نائمين. وبعد جمعهم، تم توجيههم إلى موقف سيارات تحت الأرض التابعة للمؤسسة".

وذكر إنهم رددوا شعارات مؤيدة للفلسطينيين قبل أن يتم تقييد أيديهم ونقلهم في شاحنات صغيرة.