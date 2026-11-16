يقدم البنك الزراعي المصري نموذجًا لربط التمويل المصرفي باحتياجات المواطنين اليومية، من خلال دعم تحديث منظومة النقل الجماعي بمحافظة الشرقية، وإتاحة حلول تمويلية تساعد أصحاب السيارات والسائقين على شراء مركبات حديثة، بما يجمع بين تطوير نشاطهم الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للركاب في القرى والمراكز.

وتبرز أهمية هذا الدور في تحويل احتياجات التنمية المحلية إلى برامج تمويلية محددة، تستهدف نشاطًا يرتبط بحركة العمل والإنتاج والخدمات؛ فوسائل النقل الجماعي تمثل حلقة أساسية في انتقال المواطنين إلى أعمالهم ومصالحهم، ويمنح تطويرها مردودًا يتجاوز المركبة نفسها إلى جودة الحياة وانتظام الحركة بين القرى والمدن.

وفي هذا الإطار، يتيح بروتوكول التعاون الذي وقعه البنك مع محافظة الشرقية، في الثامن من نوفمبر الجاري، تمويل استبدال سيارات الميكروباص القديمة وسيارات ربع النقل غير الآمنة المستخدمة في نقل الركاب بسيارات ميكروباص حديثة، بمقدم يبلغ 25% من قيمة السيارة، وفترات سداد تصل إلى 84 شهرًا.

وتمنح هذه الصيغة التمويلية أصحاب وسائل النقل فرصة لتحديث مركباتهم دون تحمل كامل تكلفة الشراء دفعة واحدة، مع توزيع الالتزامات على فترة تصل إلى سبع سنوات. وتكمن أهميتها الاقتصادية في مساعدة صاحب النشاط على اقتناء أصل يستخدمه في العمل وتوليد الدخل، بالتوازي مع الوفاء بالتزاماته التمويلية وفق الشروط المصرفية المعتمدة.

ويستهدف البنك من خلال البرنامج مساندة فئة تؤدي دورًا مباشرًا في خدمة المجتمعات المحلية، إذ يعتمد كثير من المواطنين على وسائل النقل الجماعي في انتقالاتهم اليومية. ومن ثم، فإن إتاحة التمويل لتطوير هذا النشاط تحمل منفعة مزدوجة، تتمثل في دعم السائق وصاحب السيارة، وتوفير وسيلة انتقال أكثر أمانًا وراحة للراكب.

وتكتسب آلية التنفيذ المعلنة أهمية خاصة في متابعة البروتوكول؛ إذ تتضمن التنسيق بين المحافظة والبنك لتوفير مندوبين من فريق المبيعات، يتولون استقبال طلبات أصحاب السيارات الراغبين في تحديث مركباتهم، والعمل على استكمال إجراءات الفحص والموافقة التمويلية سريعًا، مع استهداف إصدار الموافقة في اليوم نفسه وفق الإجراءات والضوابط المصرفية.

ويعكس هذا الترتيب اهتمامًا بتيسير الوصول إلى الخدمة، من خلال الجمع بين التمويل والتواصل المباشر مع الفئات المستهدفة. كما يتيح التنسيق مع الأجهزة التنفيذية ربط البرنامج باحتياجات النقل داخل المحافظة، وتوجيه الراغبين في الإحلال إلى المسار المصرفي المخصص لدراسة طلباتهم.

وتظل القيمة العملية للبرنامج مرتبطة بقدرته على مساعدة المستفيدين في الانتقال من الرغبة في تحديث السيارة إلى استكمال متطلبات التمويل والشراء. ومن هنا تأتي أهمية تبسيط الإجراءات وسرعة دراستها، باعتبارهما عنصرين مكملين للمقدم وفترة السداد، ومحورين أساسيين في متابعة أثر التعاون على أرض الواقع.

وكان المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قد شهد توقيع البروتوكول بين اللواء عبد الغفار الديب، سكرتير عام المحافظة، وسراج عبد الفتاح، رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات بالبنك الزراعي المصري، بحضور إبراهيم عطي، المستشار التنفيذي للفروع بالبنك.

وأكد المحافظ، خلال مراسم التوقيع، أهمية الاستفادة من إمكانات البنك وخبراته المصرفية وشبكة فروعه في تنفيذ مشروعات ومبادرات ذات مردود مباشر على المواطنين، مشيدًا بما يقدمه من برامج تمويلية ومجتمعية تدعم التنمية وتلبي احتياجات مختلف الفئات.

وتعبر هذه الشراكة عن التكامل بين جهود الدولة في تطوير الخدمات وقدرة القطاع المصرفي على توفير أدوات التنفيذ المالي، بما يساعد أصحاب الأنشطة على المشاركة في عملية التطوير، ويمنحهم مسارًا تمويليًا يدعم التزامهم بتوجهات تحديث وسائل النقل والحفاظ على سلامة الركاب.

من جانبه، أوضح سراج عبد الفتاح أن التعاون يجسد الدور الوطني والمجتمعي للبنك الزراعي المصري، من خلال تقديم حلول تمويلية ميسرة تخدم مختلف شرائح المجتمع. وأشار إلى أن تمويل السيارات الحديثة يستهدف مساعدة أصحابها وسائقيها على تطوير نشاطهم ودعم فرص زيادة دخولهم، إلى جانب تحسين مستوى الأمان في نقل المواطنين.

وأكد إبراهيم عطي حرص البنك على التواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للتعرف على احتياجاتها التنموية، مستفيدًا من شبكة فروعه المنتشرة في الوصول إلى العملاء وتقديم خدمات تتناسب مع طبيعة أنشطتهم.

ويكشف برنامج تحديث النقل بالشرقية عن اتساع الدور التنموي للبنك الزراعي المصري، وقدرته على توظيف خبراته في خدمة الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد المحلي. فتمويل وسيلة النقل يدعم صاحب مشروع صغير، ويساند خدمة يحتاج إليها المجتمع، ويربط النشاط المصرفي بأهداف التنمية وتحسين الخدمات.

وتمنح هذه التجربة التمويل المصرفي بعدًا ملموسًا في حياة المواطنين؛ فكل عملية إحلال يستهدفها البرنامج تحمل فرصة لتطوير مصدر رزق، والارتقاء بخدمة انتقال، وتعزيز سلامة الركاب. وهي أهداف تضع البنك الزراعي المصري في موقع الشريك الداعم لجهود محافظة الشرقية نحو منظومة نقل أكثر كفاءة وأمانًا.