حذر المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، من التحديات التي تواجه سوق السيارات في مصر، في ظل المنافسة العالمية المتزايدة، خاصة مع التوسع الكبير للصناعة الصينية وسيطرتها على حصة واسعة من السوق العالمي.

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن عدد سكان مصر يجعل السوق بحاجة إلى بيع نحو نصف مليون سيارة سنويا، موضحا أن الصين أصبحت تهيمن على صناعة السيارات العالمية، حتى إن أكبر مصنع لشركة تسلا موجود في الصين.

وأضاف: «الصين اليوم تنافس نفسها ولا تنافس أي دولة في العالم، وأوروبا لديها مشكلات كبيرة في صناعة السيارات، والصين تنتج 34 مليون سيارة سنويا».

وأوضح أن الصين تستحوذ على حصة كبيرة من صناعة السيارات في العالم، مشيرا إلى أنها تقدم تكنولوجيا متطورة في مختلف السيارات، وأن المنتج المصري سيواجه تحديا كبيرا في المنافسة من حيث السعر.

وأشار إلى مطالب رابطة تجار السيارات قائلا: «طلبنا إرجاء قرار نقل المعارض إلى عام 2030، وما ينفعش يدخل الحي النهارده يشيل عداد كهرباء أو مياه، وفيه تجاوزات عندنا، والناس بتعرض العربيات على الرصيف، وده مش هينفع، إحنا عايزين بدائل من الدولة».

وتابع: «تجار العربيات مش عايزين يخالفوا، وإحنا تاني أكبر قطاع اقتصادي بعد العقارات، وأرجوكم يكون فيه بديل بسعر مناسب، إحنا مش قادرين على البديل اللي بـ300 ألف جنيه، وإحنا بناخد المحل بـ 20 و30 ألف جنيه».