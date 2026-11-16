علق الإعلامي عمرو أديب، على العطل التقني الذي ضرب خدمات عدد كبير من البنوك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،: "نظرية أمي بتقول لازم يكون فيه شوية كاش ونقدية في البيت؛ عشان تنجدك علطول لو فيه مشكلة، وإن شاء الله ما يبقاش في حاجة".

وتابع عمرو اديب: "أخبار الفلوس إيه في الولايات المتحدة بعد تعطل خدمات عدد كبير من البنوك؟".

وأكد عمرو أديب: “لازم نكون إحنا في مصر في الـ ”تيك كير"، ولازم يكون عندنا إجراءات وخطط كثيرة لحماية منظومة وشبكة الخدمات البنكية".