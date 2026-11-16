تقدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، والسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إقرار زيادات جديدة في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، عقب التكليفات الرئاسية التي أُعلنت خلال «منتدى مصر 2026»، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز مكانة الأستاذ الجامعي وتقدير دوره المحوري في بناء الأجيال وإعداد الكوادر القادرة على قيادة مسيرة التنمية.

كما أشاد رئيس جامعة العاصمة بجهود الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في متابعة تنفيذ مستهدفات الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي، وبجهود الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في دعم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعمل على تحسين بيئة العمل الأكاديمية والبحثية، وترجمة توجهات الدولة إلى خطوات تنفيذية تدعم استقرار الجامعات وتطورها.

وأكد رئيس جامعة العاصمة أن تخصيص نحو 25 مليار جنيه سنويًا لتنفيذ هذه الزيادات يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتوفير المزيد من الاستقرار والتحفيز لهم، بما يدعم قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية والبحثية، ومواصلة جهودهم في تطوير منظومة التعليم العالي والارتقاء بمخرجاتها.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن الاستثمار في الأستاذ الجامعي يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الوطن، باعتبار أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الركيزة الأساسية للعملية التعليمية والبحث العلمي، والمحرك الرئيسي لتحقيق التميز الأكاديمي وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم رئيس جامعة العاصمة بالتأكيد على أن هذه القرارات تمثل دفعة قوية نحو مواصلة تطوير الجامعات المصرية، وتعزيز قدرتها على أداء دورها التعليمي والبحثي والمجتمعي، مشيرًا إلى أن الارتقاء بأوضاع أعضاء هيئة التدريس وتحفيزهم على الإبداع والابتكار يمثلان ركيزة أساسية لبناء جامعة عصرية قادرة على المنافسة والإسهام الفاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.