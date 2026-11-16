علق البرتغالي روبين نيفيز، لاعب وسط منتخب البرتغال، على الجدل المثار حول كريستيانو رونالدو قائد الفريق، في ظل الانتقادات التي وجهتها والدته ماريا دولوريس للاعبي المنتخب، مؤكداً أن الأجواء داخل المعسكر مستقرة، وأن اللاعبين يركزون على استعداداتهم للمباريات المقبلة.

وجاءت تصريحات نيفيز خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة البرتغال وويلز، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث تطرق إلى كيفية تعامل اللاعبين مع الجدل الإعلامي المحيط برونالدو، ودور أصحاب الخبرات في قيادة الفريق.

نيفيز يتحدث عن غياب رونالدو عن دور القيادة

وأكد لاعب وسط البرتغال أن مسألة تحمل المسؤولية القيادية داخل المنتخب لا تمثل أزمة، في ظل وجود مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرات القادرين على مساعدة العناصر الشابة والحفاظ على استقرار الفريق.

وقال نيفيز: «الأمر طبيعي، فهناك قادة، ولحسن الحظ لدينا العديد منهم، واللاعبون الأكثر خبرة يحاولون مساعدة اللاعبين الأصغر سنًا، والأجواء رائعة، وهناك العديد من اللاعبين القادرين على تولي هذا الدور»..

نيفيز يعلق على الجدل المثار حول رونالدو

وتطرق لاعب البرتغال إلى الضجة الإعلامية المستمرة بشأن كريستيانو رونالدو، موضحًا أنها لا تؤثر على تركيز اللاعبين داخل الملعب، وأن استمرار الحديث عن القضية في وسائل الإعلام هو ما يجعلها حاضرة خلال الفترة الحالية.

وأضاف: «هذه الضجة لا تؤثر علينا داخل الملعب، وستنتهي عندما تتوقف الأسئلة والمقابلات المتعلقة بهذا الموضوع».

رد نيفيز على انتقادات والدة رونالدو

كما علق نيفيز على تصريحات ماريا دولوريس، والدة كريستيانو رونالدو، التي انتقدت خلالها تعامل المنتخب البرتغالي مع نجلها، مؤكدة أنه لم يحصل على الاحترام والتقدير اللذين يستحقهما، سواء من المسؤولين أو بعض زملائه داخل الفريق.

وقال لاعب الوسط البرتغالي: «الأم تبقى أمًا، نحن نعرف ماذا يعني كريستيانو بالنسبة لنا، وكم نحن ممتنون له، ولم يكن لنا أي دور في قرار كريستيانو، وسيظل دائمًا أسطورة من أساطير المنتخب البرتغالي، لكن علينا الآن التركيز على عملنا».

وتأتي تصريحات روبين نيفيز في ظل استمرار الجدل حول كريستيانو رونالدو وعلاقته بالمنتخب البرتغالي، بعدما أثارت تصريحات والدته ردود فعل واسعة، وأعادت تسليط الضوء على طبيعة علاقته بزملائه والمسؤولين، بالتزامن مع استعدادات المنتخب لمواجهة ويلز في دوري الأمم الأوروبية.