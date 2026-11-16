تتأثر بطارية السيارة بالتغيرات المناخية على مدار العام، لكن انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء يزيد من صعوبة عملها، خاصة عند تشغيل المحرك بعد توقف السيارة لساعات طويلة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 خطوات لحماية بطارية السيارة في الشتاء

فحص البطارية

تبدأ حماية البطارية بالتأكد من حالتها الفنية قبل اشتداد برودة الطقس، إذ لا يكفي الاعتماد على قدرتها على تشغيل السيارة في الوقت الحالي للحكم على كفاءتها، وينصح بإجراء اختبار متخصص لقياس مستوى الشحن وقدرة البطارية على توفير تيار التشغيل، إلى جانب مراجعة حالة نظام الشحن والدينامو والتوصيلات الكهربائية المرتبطة به.

تنظيف الأقطاب وتثبيت التوصيلات

تؤدي الأوساخ والترسبات المتراكمة حول أقطاب البطارية إلى إضعاف الاتصال الكهربائي، وقد تتسبب في صعوبة وصول التيار إلى بادئ الحركة، حتى عندما تكون البطارية مشحونة بدرجة مناسبة، لذلك يجب فحص الطرفين الموجب والسالب والتأكد من خلوهما من التآكل والترسبات، مع مراجعة إحكام تثبيت الكابلات وعدم وجود تلف أو ارتخاء في نقاط التوصيل.

التنقل بالسيارة والشحن

تستهلك عملية تشغيل المحرك جزءًا من الطاقة المخزنة داخل البطارية، ثم يعمل الدينامو على تعويض هذه الطاقة أثناء القيادة، لكن الاعتماد المتكرر على الرحلات القصيرة قد لا يمنح نظام الشحن الوقت الكافي لاستعادة الطاقة المستهلكة، خصوصًا عند تشغيل السيارة وإيقافها عدة مرات خلال اليوم.

إيقاف الأجهزة الكهربائية عند مغادرة السيارة

تستهلك بعض التجهيزات الكهربائية طاقة البطارية إذا استمر تشغيلها بعد إيقاف المحرك، ومن أبرزها المصابيح الداخلية والخارجية، والنظام الصوتي، وشاشات الترفيه، وشواحن الهواتف والأجهزة المتصلة بمنافذ الطاقة، وقد لا تسبب هذه الاستخدامات مشكلة ملحوظة عندما تكون البطارية بحالة جيدة، لكنها تصبح أكثر تأثيرًا إذا كانت قديمة أو منخفضة الشحن بالفعل.

اختيار مكان الانتظار المناسب

يساعد ركن السيارة داخل مكان مغلق أو في مكان محمي من الرياح والظروف الجوية القاسية على تقليل تعرضها المباشر للبرودة، وهو إجراء مفيد خصوصًا عند تركها متوقفة طوال الليل، وإذا لم يتوافر مكان مغلق، فمن الأفضل اختيار مساحة انتظار محمية قدر الإمكان من العوامل الجوية، مع التأكد من عدم تغطية البطارية بمواد غير مخصصة لهذا الغرض أو استخدام وسائل تدفئة عشوائية قد تمثل خطرًا على السيارة.

لا تضمن هذه الإجراءات منع جميع أعطال البطارية، لكنها تساعد على اكتشاف المشكلات مبكرًا وتقليل فرص نفاد الشحن في الأوقات غير المناسبة، كما أن تكرار الحاجة إلى تشغيل السيارة بمساعدة بطارية أخرى يعد مؤشرًا يستدعي فحصها بدلًا من الاكتفاء بإعادة شحنها في كل مرة، لأن ضعف البطارية قد يكون ناتجًا عن انتهاء عمرها أو وجود خلل في منظومة الشحن.

وتظل مراجعة حالة البطارية والتوصيلات والدينامو قبل موسم البرودة من أهم إجراءات الاستعداد، خاصة في السيارات التي قطعت مسافات كبيرة أو تعتمد على بطارية مضى على استخدامها عدة سنوات، فالتعامل المبكر مع علامات الضعف يساعد على تجنب تعطل السيارة، ويحافظ على جاهزيتها للتشغيل خلال الشتاء.