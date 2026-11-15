5 سيارات SUV زيرو في مصر.. أحدث الأسعار

يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الخارجية ومنها الفئة الرياضية SUV المتعددة الاستخدام.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات SUV زيرو في مصر.

جيتور T2

جيتور T2

زودت السيارة جيتور T2 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 184 حصانا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وبسعر يبدأ من 1,900,000 وصولًا إلى 2,300,000 جنيه.

شيري تيجو 8 برو

شيري تيجو 8 برو

تستمد شيري تيجو 8 برو قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 197 حصانًا، و290 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيارات، مع تقنية الجر الأمامي للعجلات، ويترواح السعر بين 1,375,000 و 1,475,000 جنيه.

رينو بوريال

رينو بوريال

تستمد رينو بوريال قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 150 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي، وتقنيات الجر الأمامي للعجلات، وتبدأ أسعار السيارة من 1,470,000 إلى 1,690,000 جنيه.

سيتروين C5 اير كروس

سيتروين C5 اير كروس

دعمت سيتروين C5 اير كروس بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة قدرها 165 حصانًا، و240 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء سداسي النقلات، وبتقنية الجر الأمامي للعجلات، تتراوح الأسعار بين 1,749,000 و 1,989,000 جنيه.

ام جى وان

ام جى وان

تحتوي إم جي ONE على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مع تقنيات الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 181 حصانًا، و285 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، وتقدم السيارة بسعر 1,425,000 جنيه.