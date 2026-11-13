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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري.. جاجوار F-Pace 2026 بمهام الدفع الكلي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


أسعار هافال H7 موديل 2027 في السوق السعودي
تقدم هافال الصينية نسختها H7 موديل 2027 في السوق السعودي، بفئتين مختلفتين هما Adventure وBlack Edition، وتأتي السيارة ضمن طرازات الـ SUV، مع باقة متنوعة من التجهيزات.

جاجوار F-Pace 2026 بمهام الدفع الكلي وقوة 575 حصانا
تنتمي جاجوار F-Pace موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتقدم عالميًا بعدة نسخ تختلف من حيث التجهيزات والقدرات الميكانيكية، ومن بينها SVR 575 Edition التي تمثل النسخة الأعلى أداءً ضمن التشكيلة. 

تصل لـ 530 حصان.. كل ما تريد معرفته عن BMW X7
تحتل BMW X7 مكانة عالمية كبيرة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الفاخرة، بفضل تصميمها ذي الأبعاد الكبيرة وتعدد تجهيزاتها، إلى جانب الخيارات الميكانيكية التي توفرها العلامة الألمانية ضمن تشكيلتها. 

أرخص 5 سيارات زيرو في السوق المصري
يحتوي سوق السيارات المصري على الكثير من الإصدارات المتنوعة، سواء من ناحية الشكل الخارجي والتصميم، أو من ناحية التقنيات الفنية، إلى جانب تنوع الأسعار.

سكودا Slavia 2026 بتصميم السيدان.. المواصفات الكاملة
تقدم سكودا Slavia 2026 في الأسواق العالمية ضمن فئة سيارات السيدان، إلى جانب مجموعة من التجهيزات التقنية ووسائل الراحة، وظهر الجيل الأول من هذا الطراز للمرة الأولى عالميًا عام 2021، وصولًا إلى هذا الإصدار.

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