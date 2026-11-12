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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تصل لـ 530 حصان.. كل ما تريد معرفته عن BMW X7

BMW X7
BMW X7
صبري طلبه

تحتل BMW X7 مكانة عالمية كبيرة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV الفاخرة، بفضل تصميمها ذي الأبعاد الكبيرة وتعدد تجهيزاتها، إلى جانب الخيارات الميكانيكية التي توفرها العلامة الألمانية ضمن تشكيلتها. 

وتبرز نسخة M60i xDrive باعتبارها إحدى الفئات ذات التوجه الرياضي في عائلة X7، حيث تعتمد على محرك V8 مزود بشاحني تيربو، مع منظومة دفع كلي وتقنيات مساعدة كهربائية، وبمقصورة تتسع لثلاثة صفوف من المقاعد، مع مجموعة من التجهيزات.

BMW X7 

محرك BMW X7 

تعتمد BMW X7 M60i xDrive على محرك بنزين مكون من 8 أسطوانات V8، بسعة 4.4 لتر، ويعمل بنظام الشحن التوربيني المزدوج، وتصل قوته إلى 530 حصانًا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 750 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، يعمل بالتكامل مع نظام الدفع الكلي AWD المعروف لدى BMW باسم xDrive، وتدعم المحرك منظومة هجينة خفيفة MHEV بجهد كهربائي يبلغ 48 فولتًا، وتضم محركًا كهربائيًا إضافيًا بقوة 11 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 200 نيوتن متر.

تسارع السيارة واستهلاك الوقود 

تسجل السيارة معدل استهلاك للوقود يبلغ نحو 9.5 كم لكل لتر، مع خزان وقود بسعة 83 لترًا، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 250 كم في الساعة، وتحتاج إلى 4.7 ثانية للانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم في الساعة.

أبعاد BMW X7

تنتمي BMW X7 M60i إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة، ويبلغ طولها 5,181 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,000 مم، وارتفاعها إلى 1,835 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 3,105 مم. 

ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 2,415 و2,600 كجم، وتأتي السيارة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية  LED، وعجلات ألمنيوم رياضية بقياس 23 بوصة في المحورين الأمامي والخلفي.

وتضم التجهيزات الخارجية مرايا جانبية مزودة بمؤشرات انعطاف، مع إمكانية ضبطها وطيها كهربائيًا، بالإضافة إلى فتحة سقف بانورامية تمتد على مساحة كبيرة من الجزء العلوي للسيارة.

BMW X7 

تجهيزات BMW X7

تضم المقصورة مقاعد بكسوة جلدية فاخرة، مع إمكانية التحكم الكهربائي في مقعدي السائق والراكب الأمامي، وتوفير وظائف الذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك لكليهما، كما تحصل السيارة على عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومتعددة الوظائف، مع خاصيتي التدفئة والذاكرة، بما يتيح للسائق التحكم في عدد من وظائف السيارة من خلال المقود.

وتضم المقصورة نظام تكييف هواء أوتوماتيكيًا رباعي المناطق، مع فتحات تهوية للصفين الثاني والثالث، بالإضافة إلى فلتر لتنقية الهواء، وتشمل التجهيزات أيضًا خاصية تدفئة المقاعد في الصف الثاني، إلى جانب شاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأمامي، وإضاءة داخلية محيطية.

وتحتوي السيارة على شاشة مركزية بقياس 14.9 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بالهواتف الذكية من خلال Apple CarPlay وAndroid Auto، إلى جانب شاشة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة لعرض بيانات القيادة ومعلومات السيارة أمام السائق.

أنظمة أمان BMW X7

تضم الفئة M60i xDrive مجموعة من الأنظمة المخصصة لدعم السائق، من بينها نظام منع انغلاق المكابح ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، ونظام التحكم في الجر، وبرنامج الثبات الإلكتروني، إلى جانب مساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات.

وتشمل تجهيزات السلامة أيضًا نظام تثبيت السرعة المتكيف، والتحذير من التصادم الأمامي والخلفي، ونظام مراقبة إجهاد السائق، وحساسات ركن أمامية وخلفية وجانبية، مع كاميرات محيطية بزاوية 360 درجة، ومراقبة النقطة العمياء، والتحذير من حركة المرور الخلفية، إلى جانب أنظمة قراءة المسار التي تنبه السائق عند مغادرة الحارة المرورية وتساعده على البقاء داخلها.

BMW X7 BMW X7 مواصفات BMW X7 سيارة BMW X7

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