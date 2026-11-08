قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محادثات أبوظبي .. واشنطن تطرح نموذج مجلس روسيا والناتو لاحتواء الحرب
باسم مرسي: لازم اتحاد الكرة يسيب علي ماهر يجيب رجالته
صفارات الإنذار تدوي في الرياض .. والدفاع المدني السعودي يُحذّر السكان
اليوم .. الإعلان عن الجهاز الفنى المُعاون لـ علي ماهر لتدريب منتخب مصر
محمد عبدالجليل: رحلة جنوب السودان وراء نهاية تجربة حسام حسن مع المنتخب
تحريات مباحث الآداب تحدّد مصير 3 صانعات محتوى بعد ضبطهن بسبب الفيديوهات الخادشة
الأوقاف: الإدارة العامة للتدريب تُواصل تنفيذ برامجها التدريبية لتنمية المهارات العلمية والدعوية للأئمة
التضامن تحذر مستفيدي "تكافل وكرامة" من صفحات مزيفة وتُلاحق قادتها قانونيا
سعر الدولار في البنوك الآن
غزة بين القصف والسيول| آلاف النازحين يُواجهون البرد بلا مأوى.. ونيران إسرائيلية تستهدف خان يونس
سهام صالح تكشف مخاوف داخل الزمالك من عدم عودة «شيكوبانزا» بسبب المستحقات المتأخرة
واشنطن تطلب من بكين التدخل لإنهاء الحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هيونداي تكشف الستار عن أكسنت 2027 فيس ليفت.. صور

هيونداي أكسنت 2027
هيونداي أكسنت 2027
صبري طلبه

تواصل هيونداي تعزيز تواجدها في أسواق أمريكا اللاتينية، بعد أن كشفت الستار عن النسخة المحدثة من سيارتها أكسنت Hyundai Accent  موديل 2027، من خلال حزمة تغييرات تستهدف التصميم الخارجي وبعض التجهيزات الداخلية، مع الاحتفاظ بالهوية الأساسية للسيارة التي تنتمي إلى عائلة السيدان.

تصميم السيارة هيونداي أكسنت 2027 

حصلت أكسنت 2027 على زيادة في الطول الإجمالي، بعدما ارتفع من 4,535 مم في النسخة السابقة إلى 4,565 مم، بفارق يبلغ 30 مم، وتحافظ السيارة في المقابل على تصميم السيدان بأربعة أبواب، إلى جانب الباب الخلفي الخاص بمساحة التخزين.

هيونداي أكسنت 2027 

وتظهر أبرز التعديلات الخارجية في مقدمة السيارة، حيث أعادت هيونداي تصميم الشبكة الأمامية، مع تحديث شكل المصابيح بما يتناسب مع المظهر الجديد، كما حصلت السيارة على جنوط رياضية، إلى جانب بعض اللمسات الانسيابية.

محرك هيونداي أكسنت 2027

تعتمد هيونداي أكسنت 2027 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية تصل إلى 115 حصانًا، وتتيح هيونداي الاختيار بين ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، أو ناقل حركة متغير باستمرار CVT، وفي الحالتين، تنتقل القوة إلى العجلات من خلال نظام الدفع الأمامي.

هيونداي أكسنت 2027 

تجهيزات هيونداي أكسنت 2027 

تضم السيارة لوحة عدادات لعرض بيانات القيادة، إلى جانب شاشة مخصصة لنظام الوسائط المتعددة، وتدعم شاشة النظام الاتصال بالهواتف الذكية من خلال تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بما يسمح بعرض التطبيقات المتوافقة واستخدام بعض وظائف الهاتف عبر واجهة السيارة.

هيونداي أكسنت 2027 

كما تتضمن التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف، تتيح التحكم في عدد من الأوامر أثناء القيادة، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وتضم المقصورة كذلك نظامًا صوتيًا ترفيهيًا، مع زر لتشغيل المحرك وإيقافه، إلى جانب تقنيات الحماية والأمان.

هيونداي أكسنت هيونداي أكسنت هيونداي أكسنت 2027 هيونداي أكسنت 2027 الجديدة هيونداي أكسنت 2027 فيس ليفت هيونداي أكسنت 2027 عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة غدًا

تعطيل الدراسة غدًا بسبب الأمطار.. هل يشمل القرار الصادر جميع المحافظات؟

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في المدارس بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|توضيح عاجل

صورة أرشيفية

هل يتم تعطيل الدراسة غداً في مدارس محافظة القاهرة؟.. قرار عاجل الآن

حكومة الإحتلال الإسرائيلي

رسمياً.. رئيس إسرائيل يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة

الطقس

الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس اليوم.. أمطار رعدية ورياح وانخفاض درجات الحرارة

حسام وابنته يارا

رد فعل مفاجئ.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد رحيل والدها عن منتخب مصر

أمطار

تحول مفاجئ في حالة الطقس.. هل نشهد موجة برد شديدة خلال الأيام المقبلة؟

إبراهيم حسن - حسام حسن

هل تنتقل لـ علي ماهر؟.. مصير عقوبة إيقاف حسام حسن بعد إقالته من تدريب المنتخب

ترشيحاتنا

الدوري الاسباني

أوساسونا يتعادل مع أتلتيك بيلباو 1-1 في الدوري الإسباني

الدوري الفرنسي

باريس إف سي يفوز علي أوكسير بهدف نظيف في الدوري الفرنسي

معتمد جمال

الزمالك يجدد الثقة في معتمد جمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد