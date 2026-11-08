هيونداي تكشف الستار عن أكسنت 2027 فيس ليفت.. صور

تواصل هيونداي تعزيز تواجدها في أسواق أمريكا اللاتينية، بعد أن كشفت الستار عن النسخة المحدثة من سيارتها أكسنت Hyundai Accent موديل 2027، من خلال حزمة تغييرات تستهدف التصميم الخارجي وبعض التجهيزات الداخلية، مع الاحتفاظ بالهوية الأساسية للسيارة التي تنتمي إلى عائلة السيدان.

تصميم السيارة هيونداي أكسنت 2027

حصلت أكسنت 2027 على زيادة في الطول الإجمالي، بعدما ارتفع من 4,535 مم في النسخة السابقة إلى 4,565 مم، بفارق يبلغ 30 مم، وتحافظ السيارة في المقابل على تصميم السيدان بأربعة أبواب، إلى جانب الباب الخلفي الخاص بمساحة التخزين.

هيونداي أكسنت 2027

وتظهر أبرز التعديلات الخارجية في مقدمة السيارة، حيث أعادت هيونداي تصميم الشبكة الأمامية، مع تحديث شكل المصابيح بما يتناسب مع المظهر الجديد، كما حصلت السيارة على جنوط رياضية، إلى جانب بعض اللمسات الانسيابية.

محرك هيونداي أكسنت 2027

تعتمد هيونداي أكسنت 2027 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية تصل إلى 115 حصانًا، وتتيح هيونداي الاختيار بين ناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، أو ناقل حركة متغير باستمرار CVT، وفي الحالتين، تنتقل القوة إلى العجلات من خلال نظام الدفع الأمامي.

هيونداي أكسنت 2027

تجهيزات هيونداي أكسنت 2027

تضم السيارة لوحة عدادات لعرض بيانات القيادة، إلى جانب شاشة مخصصة لنظام الوسائط المتعددة، وتدعم شاشة النظام الاتصال بالهواتف الذكية من خلال تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، بما يسمح بعرض التطبيقات المتوافقة واستخدام بعض وظائف الهاتف عبر واجهة السيارة.

هيونداي أكسنت 2027

كما تتضمن التجهيزات عجلة قيادة متعددة الوظائف، تتيح التحكم في عدد من الأوامر أثناء القيادة، إلى جانب نظام تكييف هواء أوتوماتيكي، وتضم المقصورة كذلك نظامًا صوتيًا ترفيهيًا، مع زر لتشغيل المحرك وإيقافه، إلى جانب تقنيات الحماية والأمان.