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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحريات مباحث الآداب تحدّد مصير 3 صانعات محتوى بعد ضبطهن بسبب الفيديوهات الخادشة

المتهمات
المتهمات
ندى سويفى

قرّرت النيابة العامة بالجيزة حجز 3 صانعات محتوى 24 ساعة على ذمة تحريات مباحث الآداب.

وتحفظت النيابة على هواتف المتهمات لفحص محتواها وتحديد مقاطع الفيديو محل الاتهام ومواجهة المتهمات بها بعد تفريغها من الجهات الفنية المختصة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 3 صانعات محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامهن بالرقص بطريقة خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورات "لإحداهن معلومات جنائية" حال تواجدهن بنطاق محافظة الجيزة ، وبحوزتهن (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامى")  وبمواجهتهن إعترفن بنشرهن مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهن بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الجيزة النيابة العامة مباحث الآداب

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