سعر مرسيدس GLE 2026 في السعودية.. بمظهر الكوبيه

تواصل مرسيدس بنز تواجدها في سوق السيارات السعودي من خلال مجموعة متنوعة من الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتأتي GLE موديل 2026 ضمن أبرز الإصدارات المطروحة هناك والتي تجمع بين الطابع الفاخر والملامح الرياضية.

محركات مرسيدس GLE 2026

تقدم مرسيدس GLE 2026 في السوق السعودي بعدة منظومات للحركة، تبدأ بفئة GLE 450 4MATIC التي تعتمد على محرك سداسي الأسطوانات متصل بتقنية الهايبرد الخفيف، بسعة 3.0 لتر وشاحن توربيني، وتصل قوته إلى 381 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر.

كما تقدم هذه النسخة بمحرك كهربائي مساعد بقوة 20 حصانًا، إلى جانب ناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات ونظام دفع رباعي، وتستطيع التسارع من الثبات إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.6 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كيلومترًا في الساعة.

مرسيدس GLE 2026

وضمن الخيارات الرياضية، تأتي فئة AMG GLE 53 4MATIC بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر مع شاحن توربيني، مدعوم بنظام كهربائي بجهد 48 فولت وتقنية الهايبرد الخفيف، وتبلغ القوة الإجمالية لهذه المنظومة 429 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 560 نيوتن متر.

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات، مع نظام دفع كلي AWD، وتتمكن السيارة من الوصول إلى سرعة 96 كيلومترًا في الساعة انطلاقًا من الثبات 0 خلال مدة زمنية قدرها 4.9 ثانية.

مرسيدس GLE 2026

مرسيدس GLE الفئة عالية التجهيزات

تتصدر AMG GLE 63 S 4MATIC خيارات الأداء في التشكيلة، حيث تعتمد على محرك V8 بسعة 4.0 لتر مع شاحني تيربو، ويعمل بالتكامل مع نظام هايبرد خفيف بجهد 48 فولت.

وتصل القوة الإجمالية إلى 603 أحصنة، فيما يبلغ عزم الدوران 850 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي من تسع سرعات ونظام دفع رباعي.

وتنعكس هذه الأرقام على قدرات التسارع، إذ تستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.7 ثانية.

مرسيدس GLE 2026

تجهيزات مرسيدس GLE

تضم المقصورة الداخلية في مرسيدس GLE 2026 مجموعة من التجهيزات التقنية، حيث تأتي بشاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي مع تطبيقي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتعمل إلى جانبها شاشة عدادات رقمية بالمقاس نفسه لعرض بيانات القيادة والمعلومات الأساسية أمام السائق.

كما تحصل السيارة على نظام صوتي من Burmester يضم 13 سماعة، ويأتي المقود بكسوة جلدية مع أزرار متعددة الوظائف، بينما يتوفر نظام تكييف أوتوماتيكي ثنائي المناطق مع فتحات تهوية خلفية، وشاحن لاسلكي للهواتف في الصف الأمامي، والإضاءة الداخلية المحيطية.

مرسيدس GLE 2026

وتتضمن مرسيدس GLE 2026 مجموعة من الأنظمة الإلكترونية، تشمل المكابح المانعة للانغلاق ABS، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، ونظام التحكم في الجر، والثبات الإلكتروني.

كما تتوفر تقنيات التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ الذاتية، إلى جانب نظام تثبيت السرعة المتكيف، وكاميرا محيطية بزاوية 360 درجة، فضلًا عن مساعد الركن الذكي، ومنظومة الوسائد الهوائية.

سعر مرسيدس GLE 2026 كوبيه في السعودية

يصل سعر مرسيدس GLE كوبيه موديل 2026 في السوق السعودي إلى 448,000 ريال سعودي.