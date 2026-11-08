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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيا بيجاس 2026.. بمحرك اقتصادي وتصميم السيدان

كيا بيجاس 2026
كيا بيجاس 2026
صبري طلبه

تعتبر كيا بيجاس 2026 من أبرز السيارات الاقتصادية المقدمة عالميًا من العلامة الكورية الجنوبية، وتنتمي إلى فئة السيدان، مع محرك موفر للوقود، وناقل حركة أوتوماتيكي ونظام دفع أمامي، إلى جانب مجموعة من التجهيزات.

محرك كيا بيجاس 2026

تستمد كيا بيجاس 2026 قوتها من محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.4 لتر، يولد قوة تصل إلى 95 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 132 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات من خلال نظام الدفع الأمامي FWD.

كيا بيجاس 2026

كيا بيجاس 2026 واستهلاك الوقود 

تأتي معدلات استهلاك الوقود ضمن أبرز الأرقام التي تحققها بيجاس، إذ يبلغ معدل الاستهلاك نحو 17.8 كيلومتر لكل لتر، بينما تصل سعة خزان الوقود إلى 43 لترًا. 

أبعاد كيا بيجاس 2026

تحافظ كيا بيجاس على أبعاد تتناسب مع فئة السيدان الصغيرة، حيث يبلغ طولها 4,300 مم، ويصل عرضها إلى 1,700 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,460 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,570 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي 150 مم، بينما يصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,041 كجم. 

كيا بيجاس 2026

تجهيزات كيا بيجاس 2026

تضم السيارة مجموعة من تجهيزات السلامة الأساسية، تشمل وسادتين هوائيتين أماميتين لحماية السائق والراكب الأمامي، إلى جانب نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح EBD.

وتشمل المنظومة كذلك نظام التحكم في قوى الجر، ونظام الثبات الإلكتروني، للمساعدة في الحفاظ على استقرار السيارة خلال القيادة، فضلًا عن نظام تثبيت السرعة، مع حساسات الركن الخلفية وكاميرا.

كيا بيجاس 2026

تحصل كيا بيجاس 2026 على شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 7 بوصات، مع دعم خدمة آبل كاربلاي لربط الهاتف الذكي، كما تأتي بعجلة قيادة متعددة الوظائف، ومكيف للهواء، ونوافذ كهربائية، وقفل مركزي للأبواب، إلى جانب نظام إنذار وإضاءة داخلية. 

كيا بيجاس كيا بيجاس كيا بيجاس 2026 مواصفات كيا بيجاس 2026

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