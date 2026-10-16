كيا EV3 الكهربائية 2027.. مدى يصل إلى 321 ميلاً وبهذا السعر

تدخل كيا EV3 موديل 2027 المنافسة في فئة السيارات الكهربائية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم المقدمة في السوق العالمي، مع مجموعة من الخيارات التي تجمع بين مدى السير الطويل والتجهيزات الرقمية الحديثة وتنوع أنظمة الدفع.

مدى كيا EV3

تتوفر كيا EV3 بعدة تجهيزات تؤثر مباشرة على المسافة التي يمكن قطعها قبل الحاجة إلى إعادة الشحن، وتحقق فئة Light مدى يصل إلى 221 ميلاً، بينما يرتفع الرقم إلى 321 ميلاً في فئتي Wind و Land المزودتين ببطارية أكبر ونظام دفع أمامي، متجاوزاً التقدير الأولي للشركة بميل واحد.

كيا EV3

أما النسخ المزودة بنظام الدفع الرباعي من فئتي Wind وLand، فتقدم قوة إجمالية تبلغ 261 حصاناً، مع مدى يصل إلى 280 ميلاً بالشحنة الواحدة، وتأتي فئة GT بطابع رياضي أكثر وضوحاً، إذ ترتفع قوتها إلى 288 حصاناً، مع احتفاظها بمدى قيادة معلن يصل إلى 280 ميلاً.

كيا EV3

كيا EV3 وزمن الشحن

تعتمد السيارة على المنصة الكهربائية E-GMP بجهد 400 فولت، التي تدعم عمليات الشحن السريع وتساعد على تقليل الوقت اللازم للتوقف خلال الرحلات، وتستغرق عملية شحن البطارية الأصغر من 10 إلى 80% نحو 29 دقيقة، بينما تحتاج الفئات المزودة ببطارية سعة 81.4 كيلوواط ساعة إلى قرابة 31 دقيقة.

كيا EV3

تجهيزات كيا EV3

تضم المقصورة لوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 بوصة، إلى جانب شاشة معلومات وترفيه بالحجم نفسه، وتأتي شاشة إضافية بقياس 5 بوصات للتحكم في نظام التكييف، كما تدعم السيارة نظامي Apple CarPlay و Android Auto ، إلى جانب باقة من تجهيزات الحماية.

كيا EV3

أسعار كيا EV3 موديل 2027 عالميًا

تبدأ أسعار كيا EV3 موديل 2027 من 31,385 دولاراً للفئة الأساسية ذات الدفع الأمامي، وتأتي فئة Wind بالدفع الأمامي بسعر 36,485 دولاراً، مقابل 40,185 دولاراً لنسخة الدفع الرباعي.

أما فئة Land، فيبلغ سعرها 39,985 دولاراً بالدفع الأمامي و43,185 دولاراً بالدفع الرباعي، وتصل الأسعار إلى 44,985 دولاراً لفئة GT-Line ذات الدفع الرباعي، بينما تتصدر فئة GT الرياضية القائمة بسعر يبلغ 47,385 دولاراً.