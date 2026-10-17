جزويت الإسكندرية يقدم العرض المسرحي "الاستعراض".. الأربعاء المقبل

يقدم مركز "الجزويت" الثقافي بالإسكندرية، يوم /الأربعاء/ المقبل، العرض المسرحي "الاستعراض" بالتعاون مع مدرسة فنون الأداء (برفورم)، وذلك فى اطار دعم التجارب الإبداعية وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لتقديم مواهبهم.

ويطرح العرض مجموعة من التساؤلات الإنسانية والاجتماعية من خلال معالجة درامية تعتمد على التباين بين هدوء الحياة داخل المنزل وصخب الأحداث في الخارج.



وتدور أحداث "الاستعراض" حول أخ و أخت يتابعان بفضول وترقب مرور موكب استعراضي ضخم يشغل المدينة، و يضفي على شوارعها أجواء من الحركة و الضجيج.



يذكر أن مركز "الجزويت" مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، تأسست عام 1953، داخل حرم كنيسة جزويت الكاثوليكية ويهدف إلى تعزيز النشاط الثقافي والتعليمي في الإسكندرية، من خلال تنظيم الفعاليات الثقافية، الدورات التدريبية، برامج التبادل الثقافي، ودعم الفنون و الآداب لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة فى تنمية المجتمع.