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إيران .. انفجار ضخم في ناقلة نفط عملاقة أثناء عبورها في مضيق هرمز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران .. انفجار ضخم في ناقلة نفط عملاقة أثناء عبورها في مضيق هرمز

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

نقلت وكالة تسنيم الإيرانية،  عن الحرس الثوري الإيراني، يوم السبت ، القول بوقوع انفجار ضخم في ناقلة نفط عملاقة أثناء عبورها في مضيق هرمز.

وذكرت الوكالة الإيرانية أن الانفجار ناجم عن اصطدام الناقلة بلغم بحري في المياه المشتركة.

وفي وقت لاحق ؛ أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، أن الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال غير آمنة، مشيرًا إلى أن إيران لم تقدم معلومات تتيح فتح المضيق وضمان سلامة المرور عبره.

وقال دومينجيز - في تصريحات لقناة (سكاي نيوز)  إن الأولوية تتمثل في إعادة فتح المضيق، مع ضمان سلامة الملاحة البحرية وحركة السفن عبره.


وأضاف أن المنظمة البحرية الدولية تشارك في المفاوضات الرامية إلى استئناف الملاحة في المضيق، لافتا إلى تعرض أكثر من 100 سفينة لاعتداءات فيه منذ بداية الحرب.

وكشف الأمين العام للمنظمة أن الألغام لم تُزل من المضيق حتى الآن، موضحا أن عمليات إزالتها ستُستأنف فور انتهاء الصراع. 

وأكد أن المنظمة تسعى إلى تقديم المساعدات للبحارة الموجودين في المضيق، معربًا عن أمله في ضمان سلامتهم.

الحرس الثوري الإيراني مضيق هرمز انفجار ضخم في ناقلة نفط لغم بحري إيران

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