متحدث القيادة المركزية الأمريكية: النفط يتدفق من مضيق هرمز بنفس الوتيرة قبل بدء الحرب

قال المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات الأمريكية تيم هوكينز إن حركة تدفق النفط عبر مضيق "هرمز" مستمرة بالمعدلات نفسها التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب مع إيران.. مؤكدا أن توقف عبور النفط عبر المضيق كان سيؤدي إلى ارتفاع حاد في الأسعار.
وأوضح هوكينز - خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم /الجمعة/ - أن أكثر من 1.3 مليار برميل من النفط عبرت مضيق "هرمز" خلال الشهر الماضي، لافتا إلى أن آلاف السفن تمكنت من عبور المضيق بسلام خلال الفترة نفسها.
وقال إن الولايات المتحدة تقف بجانب حلفائها الإقليميين وتدافع عنهم، موضحا أن البحرية الأمريكية وشركائها يوفرون خروج مجاني للسفن الخارجة من مضيق "هرمز".
وأضاف أن إيران لا تسيطر على مضيق "هرمز"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها هم من يسيطرون عليه.
وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية أن الولايات المتحدة تفرض "حصارا حديديا" على إيران ولا تسمح بخروج أو دخول السفن إلى سواحلها.
وأشار إلى أن الحديث عن مدة انتهاء الحرب مع إيران مجرد تكهنات، لافتا إلى أن هناك أكثر من 50 ألف جندي أمريكي ما زالوا في المنطقة وجاهزون لأي احتمال.
واختتم المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية حديثه قائلا " التقارير بشأن إقدام بعض البحارة على متن حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" بالانتحار غير دقيقة".