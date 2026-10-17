المنظمة البحرية الدولية: الملاحة بمضيق هرمز لا تزال غير آمنة بسبب الألغام

أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز، أن الملاحة عبر مضيق هرمز لا تزال غير آمنة، مشيرًا إلى أن إيران لم تقدم معلومات تتيح فتح المضيق وضمان سلامة المرور عبره.

وقال دومينجيز - في تصريحات لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الجمعة/ - إن الأولوية تتمثل في إعادة فتح المضيق، مع ضمان سلامة الملاحة البحرية وحركة السفن عبره.

وأضاف أن المنظمة البحرية الدولية تشارك في المفاوضات الرامية إلى استئناف الملاحة في المضيق، لافتا إلى تعرض أكثر من 100 سفينة لاعتداءات فيه منذ بداية الحرب.

وكشف الأمين العام للمنظمة أن الألغام لم تُزل من المضيق حتى الآن، موضحا أن عمليات إزالتها ستُستأنف فور انتهاء الصراع. وأكد أن المنظمة تسعى إلى تقديم المساعدات للبحارة الموجودين في المضيق، معربًا عن أمله في ضمان سلامتهم.