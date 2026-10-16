تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

أصدرت ثلاثة من أبرز المصارف العاملة في القطاع المصرفي المصري، تشمل بنك مصر، بنك أبوظبي الأول مصر، والبنك الأهلي المصري، تحذيرات وتنبيهات عاجلة لجميع عملائها، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل سعي المؤسسات المالية لرفع كفاءة بنيتها التكنولوجية وتعزيز مستويات الأمان السيبراني، بالتزامن مع رصد محاولات نصب إلكتروني تستهدف المدخرات الشخصية عبر إعلانات ترويجية مضللة وعروض وهمية للتوظيف مقابل أرباح مالية مغرية.

بنك مصر يحذر من التحديثات الدورية للخدمات المصرفية

في إطار أهمية رفع الوعي لدى العملاء والمواطنين المتعاملين مع البنوك، بشأن التحديثات الدورية للخدمات المصرفية، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الإلكتروني والمالي، أطلق بنك مصر تحذيرا لعملائه.

بنك مصر يحذر من التحديثات الدورية

وأوضح بنك مصر أن أعمال التحديث بدأت صباح اليوم الجمعة 16 أكتوبر، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، على أن تُستكمل غد السبت 17 أكتوبر، من الساعة الثانية صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأشار البنك إلى احتمالية تأثر بعض الخدمات المصرفية خلال الفترات المحددة، مقدمًا اعتذاره للعملاء عن أي إزعاج قد ينتج عن أعمال التحديث، ومؤكدًا تقديره لتفهمهم وتعاونهم.

ايقاف الخدمات المصرفية لـ بنك أبوظبي الأول

في السياق ذاته، أرسل بنك أبوظبي الأول مصر رسالة نصية إلى عملائه، أعلن خلالها إجراء تحديثات على الأنظمة غد السبت 17 أكتوبر، من الساعة الرابعة حتى السادسة صباحًا، موضحًا أن جميع الخدمات المصرفية ستكون غير متاحة خلال هذه الفترة، باستثناء عمليات المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان، التي ستظل متاحة بصورة طبيعية.

تحذير بنك أبوظبي الأول

تأثير الخدمات: توقف مؤقت محتمل لبعض المعاملات عبر التطبيقات الذكية والبطاقات البنكية لضمان تقديم تجربة رقمية أكثر أماناً واستقراراً لاحقاً.

البنك الأهلي يحذر من الرسائل الاحتيالية

على صعيد آخر، حذر البنك الأهلي المصري المواطنين من الرسائل الاحتيالية التي تروج لفرص عمل وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة، بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

منشور البنك الأهلي

وأوضح البنك، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن هذه الممارسات تبدأ عادةً بطلب تحويل مبالغ مالية صغيرة، بزعم أنها خطوة أولى للالتحاق بالعمل، قبل مطالبة الضحايا بتحويل مبالغ أكبر، وصولًا إلى الاستيلاء على أموالهم.

تحذير من الرسائل الاحتيالية

وشدد البنك الأهلي المصري على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء عروض العمل التي تتضمن وعودًا بعوائد مالية غير منطقية، خاصةً تلك التي تشترط سداد مبالغ مالية مقدمًا، داعيًا إلى التحقق من مصداقية الجهات المعلنة قبل التعامل معها، كذلك التشديد على عدم مشاركة بيانات الحسابات، الأسرار البنكية، أو رموز التحقق (OTP) مع أي جهة غير معتمدة.