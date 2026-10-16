قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش الإسرائيلي يطلق صاروخا اعتراضيًا على هدف جوي في جنوب لبنان
في الدقيقة 90.. ناصر منسي يسجل الهدف الأول الزمالك في الجيش الرواندي بدوري أبطال إفريقيا
الأرصاد: فرص لسقوط أمطار غدا.. والطقس مائل للبرودة ليلا
الأقصر تستضيف «إيجيبت جيت 8» لطيران الباراموتور بمشاركة أكثر من 100 مغامر ومحترف من 15 دولة
مصطفى بكري: لجنة مصرية سودانية للتحقيق في واقعة الحدود وتحديد المسئوليات
رصد 191 مخالفة خلال سبتمبر.. محافظ الجيزة يتابع جهود الرقابة على المنشآت الطبية
إيطاليا تمدد تعليق اتفاقية شنجن مع إسبانيا لأسبوع إضافي
سفير مصر السابق بتل أبيب يكشف ل صدى البلد سيناريو وصول نتنياهو إلى رئاسة إسرائيل
بيراميدز يضع قدما في دور مجموعات «أبطال إفريقيا» بالفوز على المريخ 1-0
قصور فني وأمني في مطار بيروت يهدد استئناف الرحلات المباشرة مع الولايات المتحدة
قومي المرأة: كلمات الرئيس السيسي تؤكد الدور المحوري للمرأة المصرية في بناء وعي الأجيال الجديدة
مقدرش يمسك دموعه.. صاحب قاعة أفراح بنجع حمادي يوثق لحظة احتراق مشروعه: كل حاجة راحت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تحذيرات عاجلة وتحديثات شاملة.. 3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة للعملاء

3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة
3 بنوك في مصر تطلق رسائل هامة
خالد يوسف

أصدرت ثلاثة من أبرز المصارف العاملة في القطاع المصرفي المصري، تشمل بنك مصر، بنك أبوظبي الأول مصر، والبنك الأهلي المصري، تحذيرات وتنبيهات عاجلة لجميع عملائها، حيث تأتي هذه الخطوة في ظل سعي المؤسسات المالية لرفع كفاءة بنيتها التكنولوجية وتعزيز مستويات الأمان السيبراني، بالتزامن مع رصد محاولات نصب إلكتروني تستهدف المدخرات الشخصية عبر إعلانات ترويجية مضللة وعروض وهمية للتوظيف مقابل أرباح مالية مغرية.

بنك مصر يحذر من التحديثات الدورية للخدمات المصرفية

في إطار أهمية رفع الوعي لدى العملاء والمواطنين المتعاملين مع البنوك، بشأن التحديثات الدورية للخدمات المصرفية، وضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب عمليات الاحتيال الإلكتروني والمالي، أطلق بنك مصر تحذيرا لعملائه.

بنك مصر يحذر من التحديثات الدورية

وأوضح بنك مصر أن أعمال التحديث بدأت صباح اليوم الجمعة 16 أكتوبر، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، على أن تُستكمل غد السبت 17 أكتوبر، من الساعة الثانية صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

وأشار البنك إلى احتمالية تأثر بعض الخدمات المصرفية خلال الفترات المحددة، مقدمًا اعتذاره للعملاء عن أي إزعاج قد ينتج عن أعمال التحديث، ومؤكدًا تقديره لتفهمهم وتعاونهم.

ايقاف الخدمات المصرفية لـ بنك أبوظبي الأول

في السياق ذاته، أرسل بنك أبوظبي الأول مصر رسالة نصية إلى عملائه، أعلن خلالها إجراء تحديثات على الأنظمة غد السبت 17 أكتوبر، من الساعة الرابعة حتى السادسة صباحًا، موضحًا أن جميع الخدمات المصرفية ستكون غير متاحة خلال هذه الفترة، باستثناء عمليات المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان، التي ستظل متاحة بصورة طبيعية.

تحذير بنك أبوظبي الأول

تأثير الخدمات: توقف مؤقت محتمل لبعض المعاملات عبر التطبيقات الذكية والبطاقات البنكية لضمان تقديم تجربة رقمية أكثر أماناً واستقراراً لاحقاً.

البنك الأهلي يحذر من الرسائل الاحتيالية

على صعيد آخر، حذر البنك الأهلي المصري المواطنين من الرسائل الاحتيالية التي تروج لفرص عمل وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة، بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

منشور البنك الأهلي

وأوضح البنك، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن هذه الممارسات تبدأ عادةً بطلب تحويل مبالغ مالية صغيرة، بزعم أنها خطوة أولى للالتحاق بالعمل، قبل مطالبة الضحايا بتحويل مبالغ أكبر، وصولًا إلى الاستيلاء على أموالهم.

تحذير من الرسائل الاحتيالية

وشدد البنك الأهلي المصري على ضرورة توخي الحذر وعدم الانسياق وراء عروض العمل التي تتضمن وعودًا بعوائد مالية غير منطقية، خاصةً تلك التي تشترط سداد مبالغ مالية مقدمًا، داعيًا إلى التحقق من مصداقية الجهات المعلنة قبل التعامل معها، كذلك التشديد على عدم مشاركة بيانات الحسابات، الأسرار البنكية، أو رموز التحقق (OTP) مع أي جهة غير معتمدة.

تحذيرات عاجلة تحديثات شاملة سائل هامة للعملا تحذيرات البنوك لعملائها تعزيز مستويات الأمان السيبراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

أسعار الذهب اليوم في مصر

يحافظ على مكاسبه.. أسعار الذهب الآن في مصر

الطقس في مصر

تقدم السحب باتجاه القاهرة.. أمطار تضرب الأجواء بعد ساعات| الطقس

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

ترشيحاتنا

الإعلامي مصطفى بكري

مصطفى بكري: العلاقات المصرية السودانية أعمق من الحدود الجغرافية

جانب من الحلقة

محمود الليثي: روحت فرح مرة بموتوسيكل عشان ألحق الشغل

جانب من الحلقة

محمود الليثي: قادر أحافظ على علاقتي بربنا وسط انشغالي بالوسط الفني

بالصور

اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يزيد خطر الإصابة بالخرف 3 أضعاف.. دراسة تكشف مفاجأة

دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف
دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف
دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن.. حلوى اقتصادية بمذاق مميز

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن
طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن
طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن

بترمي زيت التونة والسردين؟.. مفاجآت عن أوميجا 3 والفرق بين التونة القطع والمفتتة

هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟
هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟
هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟

نوع من الخضار يغنيك عن فيتامين سي.. فوائده مذهلة

الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد