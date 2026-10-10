احذروا مكالمات أضفني على واتساب.. فخ احتيال يستهدف الملايين

فتحت هيئة حماية البيانات في المملكة المتحدة تحقيقا في الارتفاع المتزايد للشكاوى من مكالمات آلية تطلب من متلقيها إضافة أرقام المتصلين إلى تطبيق واتساب، وسط مخاوف من استخدامها لاستدراج الضحايا إلى عمليات احتيال، من بينها عروض عمل وهمية.

وسجل مكتب مفوض المعلومات البريطاني ICO، أكثر من 3600 شكوى بشأن المكالمات الآلية خلال سبتمبر، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف مقارنة بيوليو، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “bbc”.

وحذرت الهيئة من أن العدد الفعلي للمتضررين قد يكون أكبر بكثير من الشكاوى المسجلة، مرجحة أن تكون هذه المكالمات قد وصلت إلى ملايين الأشخاص.

ودعت الجمهور إلى عدم الرد على المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، وحظر الأرقام المشبوهة والإبلاغ عنها.

واتساب

عروض عمل وهمية لاستدراج الضحايا

وتصدر المكالمات عادة من أرقام تبدو كأنها تابعة لشبكات الهاتف المحمول البريطانية، فيما تتضمن بعض الرسائل المسجلة عروضا للعمل بدوام جزئي، قبل مطالبة المتلقي بالتواصل عبر واتساب.

ورجح سايمون فيل، ممثل مجموعة استراتيجية مكافحة الجرائم في قطاع الاتصالات، أن تكون هذه المكالمات مدخلا إلى عمليات احتيال في التوظيف، موضحا أن الضحايا قد يستدرجون إلى إعلانات وظائف وهمية تستهدف استغلال حساباتهم المصرفية في تحويل أموال غير مشروعة.

وحذر من أن المشاركة في مثل هذه الأنشطة قد تعرض أصحاب الحسابات لعواقب قانونية خطيرة، حتى إذا اعتقدوا أنهم يؤدون عملا مشروعا.

وأشار فيل إلى احتمال استخدام المكالمات لجمع بيانات عن الأشخاص الذين يردون عليها، بما يسمح للمحتالين بتحديد الأرقام النشطة، ثم بيع هذه المعلومات في أسواق الإنترنت المظلم أو استخدامها في عمليات احتيال لاحقة.

وقال آندي كاري، رئيس التحقيقات الجنائية في مكتب مفوض المعلومات، إن الهيئة تحاول تحديد الجهات المسؤولة عن المكالمات ودوافعها وحجم تأثيرها، مضيفا أن المؤشرات ترجح انطلاقها من خارج المملكة المتحدة.

واعتبر كاري أن الشكاوى المسجلة لا تعكس الحجم الكامل للظاهرة، مشيرا إلى أن ملايين الأشخاص قد يكونون تلقوا هذه الرسائل، وأنه وزملاءه تلقوا مكالمات مماثلة.

وفي إطار جهود التصدي لهذه الممارسات، تعمل شركات الاتصالات على تبادل المعلومات مع هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية أوفكوم، والتعاون مع جهات إنفاذ القانون، إلى جانب التنسيق مع شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب.

وتثير مطالبة المتلقين بالانتقال إلى واتساب مخاوف تتعلق بصعوبة تتبع المحادثات اللاحقة، في ظل اعتماد التطبيق على التشفير التام بين الطرفين، بما يحد من إمكانية الاطلاع على محتوى الرسائل من جانب أطراف أخرى.

وقال متحدث باسم واتساب إن التطبيق يوفر أدوات للحد من المكالمات الاحتيالية، بينها خاصية إسكات المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة، مشيرا إلى أن المنصة تحظر ملايين الحسابات سنويا بسبب ممارسات ضارة، تشمل إنشاء الحسابات على نطاق واسع وإرسال الرسائل آليا.

وفي سياق متصل، حذر قطاع الاتصالات من استخدام المحتالين تقنية انتحال أرقام الهواتف، التي تتيح إظهار المكالمات كما لو كانت صادرة من أرقام بريطانية محلية، رغم انطلاقها من جهات أخرى.

وكانت الحكومة البريطانية قد تعهدت في نوفمبر الماضي بالقضاء على هذه الممارسة خلال عام، فيما أكدت وزارة الداخلية استمرار العمل بالتعاون مع قطاع الاتصالات لتنفيذ ميثاق الاتصالات بحلول نوفمبر، ضمن جهود مكافحة الاحتيال.