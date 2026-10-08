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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهدها أسرع مرتين بحركة واحدة.. واتساب يطرح ميزة طال انتظارها

واتساب يتيح مشاهدة تحديثات الحالة بسرعة مضاعفة على أندرويد
واتساب يتيح مشاهدة تحديثات الحالة بسرعة مضاعفة على أندرويد
شيماء عبد المنعم

بدأ تطبيق واتساب في طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مشاهدة تحديثات الحالة بسرعة تشغيل تصل إلى ضعف السرعة العادية مرتين أسرع 2x، وذلك من خلال الضغط المطول على الجانب الأيمن من شاشة الحالة.

وتتيح الحركة نفسها التحكم في سرعة تشغيل مقاطع الفيديو داخل المحادثات الفردية والمجموعات والقنوات، إلا أن واتساب سبق أن أتاح هذه الإمكانية في هذه الأقسام.

تشغيل فيديوهات الحالة بسرعة 2x على iOS
 

كانت واتساب قد طرحت ميزة التحكم في سرعة تشغيل تحديثات الحالة لمستخدمي أجهزة آيفون، ضمن الإصدار التجريبي واتساب بيتا رقم 26.36.10.70.

وبمجرد الضغط المطول على الجانب الأيمن من الشاشة، ينتقل تشغيل الحالة مباشرة إلى سرعة 2x، ويستمر بهذه السرعة طالما بقي إصبع المستخدم على الشاشة، وبمجرد رفع الإصبع، تعود السرعة إلى وضعها الطبيعي.

وتكتسب الميزة أهمية أكبر مع إتاحة تحديثات الحالة التي تتضمن مقاطع صوتية لمدة تصل إلى 30 ثانية، ما يسمح للمستخدمين بمشاهدة محتوى أطول خلال وقت أقل.

سرعة تشغيل تحديثات الحالة على واتساب

الميزة تصل إلى مستخدمي أندرويد
 

بعد طرحها على iOS، بدأت واتساب الآن في توفير التجربة نفسها لمستخدمي أندرويد، وذلك عبر الإصدار التجريبي واتساب بيتا رقم 2.26.40.4 المتاح من خلال متجر جوجل بلاي.

ويضيف التحديث عناصر تحكم جديدة في سرعة تشغيل الفيديو داخل واجهة تحديثات الحالة، دون الحاجة إلى فتح أي قوائم أو تغيير إعدادات التطبيق.

كيف تعمل ميزة التشغيل بسرعة مضاعفة؟


لاستخدام الميزة، يكفي الضغط مع الاستمرار على الجانب الأيمن من شاشة الحالة. وبمجرد تنفيذ هذه الحركة، ينتقل الفيديو إلى سرعة تشغيل تبلغ 2x، ويستمر كذلك حتى يرفع المستخدم إصبعه عن الشاشة.

وعند رفع الإصبع، تعود الحالة تلقائيا إلى السرعة العادية، ما يسمح للمستخدم بالتبديل بين السرعتين في أي وقت أثناء مشاهدة التحديث نفسه.

ولا تعد سرعة 2x إعدادا دائما، إذ يتعين على المستخدم تفعيلها يدويا في كل مرة يحتاج إليها، كما يمكنه الضغط المطول أكثر من مرة خلال تحديث الحالة نفسه للتنقل بين السرعة العادية والسرعة المضاعفة.

تجربة مألوفة لمستخدمي إنستجرام وتيك توك


لا تعد حركة الضغط المطول لتسريع تشغيل الفيديو جديدة، إذ تستخدمها تطبيقات مثل إنستجرام وتيك توك ويوتيوب للتحكم في تشغيل مقاطع الفيديو.

وبالتالي، فإن مستخدمي واتساب الذين اعتادوا استخدام هذه الحركة على التطبيقات الأخرى لن يحتاجوا إلى تعلم طريقة جديدة، إذ تنقل واتساب التجربة نفسها إلى تحديثات الحالة.

لماذا أصبحت سرعة 2x أكثر أهمية؟


تأتي الميزة في وقت أصبحت فيه بعض تحديثات الحالة أطول من السابق، بعدما رفعت واتساب الحد الأقصى لمدة مقطع الموسيقى المرفق بالحالة من 15 إلى 30 ثانية.

ومع وجود عدد كبير من جهات الاتصال، قد يحتاج المستخدم إلى وقت أطول لمتابعة جميع تحديثات الحالة، وهنا تتيح سرعة التشغيل المضاعفة مشاهدة عدد أكبر من التحديثات خلال فترة زمنية أقصر.

وتجدر الإشارة إلى أن حركة الضغط المطول متاحة أيضا داخل المحادثات الفردية والمجموعات والقنوات، إلا أن واتساب كانت قد طرحت هذه الوظيفة في تلك الأقسام سابقا.

طرح تدريجي لمستخدمي النسخة التجريبية


تتوفر ميزة تشغيل تحديثات الحالة بسرعة 2x حاليا لبعض مستخدمي النسخة التجريبية الذين يثبتون أحدث إصدار من واتساب عبر متجر جوجل بلاي.

ولم تعلن واتساب حتى الآن عن موعد طرح الميزة لجميع المستخدمين على الإصدار المستقر من التطبيق.

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