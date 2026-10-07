يخبرك بالمتصلين الآن.. واتساب يختبر تبويبا جديدا بمفاجآت للمستخدمين

يعمل تطبيق واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح للمستخدمين معرفة جهات الاتصال المتصلة بالإنترنت من خلال تبويب مخصص داخل التطبيق.

ومن المتوقع أن يجمع تبويب جهات الاتصال قائمة المستخدمين في مكان واحد، مع ظهور نقطة خضراء بجوار الأشخاص المتصلين حاليا.

كما سيوفر التبويب الجديد خيارات لترتيب جهات الاتصال، إلى جانب تذكيرات بأعياد الميلاد وإمكانية دعوة أشخاص جدد للانضمام إلى واتساب.

واتساب بدأ بتطوير قائمة لجهات الاتصال المتصلة على أندرويد



في تقرير سابق حول الإصدار التجريبي واتساب بيتا على أندرويد الذي يحمل الرقم 2.26.13.3، ظهرت مؤشرات على عمل واتساب على ميزة تتيح للمستخدمين معرفة جهات الاتصال المتصلة بالإنترنت في الوقت الحالي.

وكانت الخطة الأولية تقضي بإضافة هذه الميزة إلى صفحة مخصصة ضمن إعدادات التطبيق، بحيث يتمكن المستخدم من مشاهدة قائمة كاملة بجهات الاتصال وحالة اتصال كل شخص.

وكان من المقرر أيضا أن تتيح الميزة ترتيب جهات الاتصال بحسب النشاط أو ترتيبها أبجديا، ومع ذلك، لن تظهر جهات الاتصال التي عطلت مشاركة حالة الاتصال بالإنترنت ضمن هذه القائمة.

تبويب واتساب الجديد

واتساب ينقل الميزة إلى تبويب مستقل لجهات الاتصال



يعمل واتساب حاليا على تطوير الفكرة بشكل أكثر شمولا، إذ لم يعد يخطط لوضع القائمة داخل إعدادات التطبيق، بل يعمل على تبويب مستقل لجهات الاتصال.

وتم رصد هذا التغيير في الإصدار التجريبي واتساب بيتا رقم 2.26.40.3 المتاح عبر متجر جوجل بلاي.

ومن خلال التبويب الجديد، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى جهات اتصالهم من شاشة واحدة، مع إمكانية معرفة الأشخاص المتصلين حاليا، ومتابعة تذكيرات أعياد الميلاد، بالإضافة إلى دعوة أشخاص جدد لاستخدام واتساب.

ماذا سيعرض تبويب جهات الاتصال؟



سيحتوي التبويب الجديد على شريط بحث في أعلى الشاشة، يتيح البحث عن جهة اتصال باستخدام الاسم أو رقم الهاتف أو اسم المستخدم.

كما سيعرض قائمة جهات الاتصال بالكامل، مع إمكانية ترتيبها وفقا للنشاط أو بالترتيب الأبجدي.

وسيستخدم واتساب نقطة خضراء فوق صورة الملف الشخصي للإشارة إلى جهات الاتصال المتصلة بالإنترنت في الوقت الحالي.

أما جهات الاتصال غير المتصلة، فسيعرض التطبيق آخر ظهور لها عندما تكون هذه المعلومة متاحة وفقا لإعدادات الخصوصية.

وفي نهاية قائمة جهات الاتصال، سيظهر اختصار لبدء محادثة مع Meta AI، بينما سيتضمن الجزء السفلي من التبويب قسم "دعوة صديق"، الذي يتيح للمستخدم مشاركة رابط لدعوة أشخاص جدد إلى واتساب.

كيف تعمل خيارات ترتيب جهات الاتصال؟



سيتيح واتساب خيارين رئيسيين لترتيب القائمة:

- النشاط: تظهر جهات الاتصال المتصلة بالإنترنت في أعلى القائمة، تليها جهات الاتصال غير المتصلة، مع وضع الأشخاص الذين كانوا نشطين مؤخرا في مقدمة القائمة.

- الترتيب الأبجدي: يتم عرض جميع جهات الاتصال بالترتيب الأبجدي، بغض النظر عن حالة اتصالهم.

وفي كلا الوضعين، ستظهر نقطة خضراء بجوار جهات الاتصال المتصلة حاليا، لتسهيل التعرف عليها بسرعة.

واتساب يضيف تذكيرات بأعياد الميلاد

لا يقتصر التبويب الجديد على عرض جهات الاتصال وحالة الاتصال، إذ يخطط واتساب أيضا لإضافة تذكيرات بأعياد الميلاد.

وكان واتساب قد بدأ بالفعل العمل على ميزة مشابهة في الإصدار التجريبي من واتساب على نظام iOS رقم 26.38.10.18، حيث يمكن أن يظهر رمز كعكة مع عبارة "عيد الميلاد اليوم" بجوار اسم جهة الاتصال التي يصادف عيد ميلادها ذلك اليوم.

وبذلك سيتمكن المستخدم من ملاحظة التذكير بمجرد فتح تبويب جهات الاتصال، ما قد يسهل إرسال رسالة تهنئة في الوقت المناسب.

ويعتمد واتساب على معلومات أعياد الميلاد المحفوظة في دفتر عناوين الهاتف تلقائيا، وبالتالي سيحتاج المستخدم إلى حفظ تاريخ ميلاد جهة الاتصال في دفتر العناوين حتى يظهر التذكير داخل التطبيق.

إعدادات الخصوصية تظل أولوية



سيحترم تبويب جهات الاتصال إعدادات الخصوصية التي يحددها كل مستخدم، فإذا عطل أحد الأشخاص عرض آخر ظهور، فلن يظهر ضمن قائمة جهات الاتصال المرتبة بحسب النشاط. وإذا أخفى أيضا حالة اتصاله بالإنترنت، فلن تظهر النقطة الخضراء بجوار صورته.

وبالتالي، ستظل إعدادات الخصوصية هي العامل المحدد للمعلومات التي يمكن عرضها، بغض النظر عن طريقة ترتيب القائمة.