لزيادة الأمان.. واتساب يختبر منع الأجهزة المرتبطة من الوصول للمحادثات

يختبر تطبيق واتساب ميزة جديدة باسم الدردشة المقيدة Restricted Chat، والتي تتيح للمستخدم منع الأجهزة المرتبطة بحسابه من الوصول إلى محادثة محددة، في خطوة تستهدف تعزيز التحكم في خصوصية المحادثات.

وبمجرد تفعيل خيار واحد داخل المحادثة، لن تتمكن الأجهزة المرتبطة بالحساب من قراءة محتواها، وقد بدأت الميزة بالظهور تدريجيا أمام عدد من مستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق على أجهزة أندرويد.

استبدال اسم خصوصية الدردشة المتقدمة

كانت الميزة تعرف سابقا باسم خصوصية الدردشة المتقدمة، قبل أن تغير واتساب اسمها إلى الدردشة المقيدة، بعدما تسبب الاسم القديم في اعتقاد بعض المستخدمين أن محادثاتهم غير آمنة من دونه.

لكن واتساب أوضح أن المحادثات والمكالمات كانت محمية بالفعل بتقنية التشفير التام بين الطرفين، وأن الهدف الأساسي من الميزة الجديدة هو منح المستخدم مزيدا من التحكم الاختياري في كيفية التعامل مع محادثاته.

وظهرت الميزة للمرة الأولى في الإصدار التجريبي 2.26.36.4.

ميزة الدردشة المقيدة Restricted Chat

كيفية تفعيل الدردشة المقيدة

يمكن تفعيل الميزة من شاشة معلومات المحادثة، وهي معطلة افتراضيا، ما يعني أن المستخدم يحتاج إلى تشغيلها يدويا.

وتتوفر حاليا في الإصدار التجريبي 2.26.39.11 عبر متجر جوجل بلاي، وتعمل في الوقت الحالي داخل المحادثات الفردية فقط، دون المحادثات الجماعية.

وعند تفعيل الدردشة المقيدة، تنطبق القيود على جميع المشاركين في المحادثة، وتشمل:

- منع حفظ الوسائط المرسلة داخل المحادثة تلقائيا في معرض الصور.

- منع جميع المشاركين من تصدير المحادثة.

- تعطيل ميزات Meta AI داخل المحادثة.

- منع الوصول إلى المحادثة من الأجهزة المرتبطة بالحساب.

كما تظهر رسالة داخل المحادثة توضح أن إرسال الرسائل واستقبالها أصبح ممكنا فقط من خلال الجهاز الأساسي.

حماية إضافية من الأدوات غير الرسمية ووكلاء الذكاء الاصطناعي

كانت المحادثات التي تستخدم ميزة خصوصية الدردشة المتقدمة متاحة سابقا على الأجهزة المرتبطة، وهو ما يمثل التغيير الرئيسي في النسخة الجديدة.

وبحسب المصدر، تعتمد بعض التطبيقات غير الرسمية ووكلاء الذكاء الاصطناعي على الأجهزة المرتبطة للوصول إلى المحادثات وقراءتها، وبالتالي، فإن منع هذا الاتصال يحرم تلك الأدوات من الوصول إلى المحادثات المقيدة.

وينطبق الأمر نفسه حتى إذا كان أحد المشاركين في المحادثة قد ربط أداة غير رسمية بحسابه، إذ تظل المحادثة محمية من الوصول عبر الأجهزة المرتبطة عند تفعيل الدردشة المقيدة.