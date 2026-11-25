أصيبت سيدة في العقد الرابع من العمر بحالة تسمم؛ إثر تعرضها لواقعة تناول مادة سامة داخل منزلها بدائرة قسم أول سوهاج، في ظروف تشير إلى مرورها بحالة نفسية سيئة، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

ماذا حدث؟

تلقى اللواء أشرف عبد المالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول سيدة تقيم دائرة قسم شرطة أول سوهاج، إلى مستشفى سوهاج العام، مصابة بحالة تسمم، وعلى الفور جرى التعامل مع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة.

وتبين أن إصابتها جاءت بعدما أقدمت على تناول مادة سامة، في ظل معاناتها من سوء حالتها النفسية، ما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الواقعة، ومتابعة الحالة الصحية للمصابة داخل المستشفى، فيما تواصل الجهات المختصة الوقوف على ملابسات الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.