وزير الخارجية يبحث مع رئيس البنك الدولي التحديات الاقتصادية وأولويات التنمية

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة في اجتماع المحافظين العرب مع أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، لبحث أولويات مصر لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام وسبل تعميق التعاون مع المجموعة.

وقال السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير عبد العاطي استعرض في كلمته التداعيات الاقتصادية للنزاعات الإقليمية واضطرابات ممرات التجارة والشحن الحيوية، وفي مقدمتها باب المندب ومضيق هرمز، وتأثيرها على تكاليف الطاقة والواردات والضغط على سعر الصرف، وما تفرضه من تحديات على الأمن الغذائي والطاقة وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد عبد العاطي أهمية التوسع في الاستثمارات بقطاعات الطاقة والمياه والأمن الغذائي، من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، إلى جانب تطوير منظومات النقل والتجارة والخدمات اللوجستية الإقليمية وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة هذه القطاعات.

وشدد وزير الخارجية على التزام مصر بمواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستدامة المالية وترسيخ مقومات النمو المستدام، مؤكداً أهمية تعميق الشراكة مع البنك الدولي لدعم الإصلاحات وتعزيز القدرة على مواجهة الصدمات وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030.

ودعا عبد العاطي في هذا السياق مجموعة البنك الدولي إلى التوسع في إتاحة الضمانات وأدوات التمويل المختلط والتمويل بالعملة المحلية، بما يسهم في حشد الاستثمارات ودعم جهود التنمية وتوفير فرص عمل منتجة ومستدامة.