خلي بالك.. خبير مصرفي يوضح خطورة منصات الاستثمار الوهمية بعد تحذير البنك المركزي

تزايدت في الآونة الأخيرة ظاهرة الاحتيال المالي عبر منصات الاستثمار الوهمية التي تستغل تطلعات الأفراد نحو تحقيق مكاسب سريعة.

وفي هذا السياق، وجه البنك المركزي المصري رسائل تحذيرية حاسمة مناشداً العملاء بالحفاظ على مدخراتهم وعدم الانخداع بأوهام الثراء السريع.

وفي سياق متصل، حذر الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح من الانسياق وراء أوهام الثراء السريع وضخ الأموال في منصات الاستثمار الوهمية، مؤكداً أن هذه المنصات موجودة منذ فترة وتتكرر التحذيرات منها بسبب انتشار إعلاناتها المتزايد على شبكة الإنترنت.

وأوضح أبو الفتوح، خلال مداخلة عبر zoom مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج مساء «dmc»، أن الخدعة تبدأ دائماً باستدراج المواطنين عبر مبالغ مالية قليلة يتم سحبها منهم، في مقابل حصولهم على مكاسب قليلة في البداية لكسب ثقتهم.

وأشار الخبير المصرفي إلى أن الأمر ينتهي دائماً بالنصب عليهم في مبالغ مالية كبيرة، داعياً الجميع إلى ضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانجذاب لتلك الإعلانات.