3 بنوك في مصر تحذر العملاء.. رسائل مهمة قبل تحويل أموالك

تتصدر الرسائل والتحذيرات الصادرة عن البنوك اهتمامات العملاء في مصر، مع إعلان مواعيد تحديث الأنظمة المصرفية والتنبيه إلى محاولات الاحتيال التي تستهدف المواطنين عبر عروض العمل الوهمية.

البنك الأهلي المصري يحذر من عروض العمل الوهمية



البنك الأهلي المصري يحذر من عروض العمل الوهمية

وحذر البنك الأهلي المصري المواطنين من محاولات الاحتيال التي تستهدف الباحثين عن فرص عمل من خلال إعلانات ورسائل تروج لوظائف وهمية بمقابل مادي مغر بهدف الاستيلاء على أموالهم.

وأوضح البنك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن هذه الأساليب تبدأ عادة بطلب تحويل مبالغ مالية صغيرة بزعم أنها خطوة أولى للالتحاق بالعمل أو بدء تنفيذ المهام المطلوبة قبل مطالبة الضحايا بتحويل مبالغ أكبر.

وشدد البنك على ضرورة عدم الانسياق وراء عروض التوظيف التي تتضمن وعودا بأرباح غير منطقية أو تشترط دفع مبالغ مالية مقدما مع أهمية التحقق من مصداقية الجهات المعلنة وعدم مشاركة البيانات المصرفية أو رموز التحقق مع أي جهة غير موثوقة.

بنك مصر يعلن مواعيد تحديث الأنظمة التشغيلية

بنك مصر يعلن مواعيد تحديث الأنظمة التشغيلية

أعلن بنك مصر إجراء تحديثات على أنظمته التشغيلية اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا على أن تستكمل أعمال التحديث غدا السبت 17 أكتوبر من الساعة 2 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا.

وأوضح البنك في رسالته إلى العملاء أن هذه التحديثات قد تؤدي إلى تأثر بعض الخدمات المصرفية خلال الفترات المحددة مؤكدا حرصه على تقديم خدمات مصرفية بأعلى مستويات الجودة والكفاءة.

كما قدم البنك اعتذاره للعملاء عن أي إزعاج قد ينتج عن أعمال التحديث معربا عن تقديره لتفهمهم وتعاونهم خلال فترة تنفيذ الأعمال.

بنك أبوظبي الأول مصر يحدد موعد تحديث الخدمات المصرفية

وفي السياق ذاته أعلن بنك أبوظبي الأول مصر إرسال رسالة نصية إلى عملائه بشأن إجراء تحديثات على الأنظمة التشغيلية غدا السبت 17 أكتوبر 2026 من الساعة 4 صباحا حتى الساعة 6 صباحا.

وأوضح البنك أن جميع الخدمات المصرفية ستكون غير متاحة خلال الفترة المحددة باستثناء عمليات المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان التي ستظل متاحة بصورة طبيعية.

ودعا البنك العملاء إلى مراعاة موعد التحديث عند التخطيط لإجراء معاملاتهم المصرفية لتجنب أي تأخير أو تعطل مؤقت في الخدمات المتأثرة بأعمال التطوير.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تحديث الأنظمة التكنولوجية وتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية مع أهمية متابعة الرسائل والإشعارات الرسمية الصادرة عن البنوك للتعرف على أي تغييرات قد تؤثر في إجراء المعاملات اليومية.

نصائح لتجنب الوقوع في عمليات النصب الإلكتروني

تأتي هذه التحذيرات في ظل تنوع أساليب الاحتيال التي تستهدف المواطنين عبر الرسائل النصية ومنصات التواصل الاجتماعي، ما يتطلب التأكد من مصادر الإعلانات وعدم اتخاذ قرارات مالية بناء على وعود غير موثوقة.

وينبغي للمواطنين عدم تحويل الأموال إلى أفراد أو جهات غير معروفة مقابل الحصول على وظيفة، وعدم مشاركة بيانات الحسابات المصرفية أو كلمات المرور أو رموز التحقق مع أي جهة تدعي تقديم فرص عمل.

كما ينصح بالتواصل مع الجهات المعلنة من خلال قنواتها الرسمية، والإبلاغ عن الرسائل المشبوهة لدى البنك المختص، بما يسهم في الحد من مخاطر الاحتيال وحماية الأموال والبيانات الشخصية.