بقيمة 10 مليارات دولار.. مجموعة البنك الدولي واليابان تعززان شراكتهما بشأن مرونة الطاقة في آسيا

أعلنت مجموعة البنك الدولي اليوم عن إطلاق أول مشروع في إطار مبادرة "الاستجابة الديناميكية لتنشيط سلاسل القيمة وأمن الطاقة" (DRIVE)، وذلك في خطوة تعزز الشراكة مع اليابان بهدف تقوية مرونة قطاع الطاقة وسلاسل التوريد في جميع أنحاء آسيا، وجذب الاستثمارات الخاصة، وخلق فرص العمل، ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل.

وأطلق هذه المبادرة كل من رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، ووزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي، في يونيو 2026، لتكون مكملة لمبادرة اليابان "الشراكة من أجل مرونة الطاقة والموارد على نطاق واسع في آسيا" (POWERR Asia)، والتي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار.

ويجمع هذا الإطار بين التمويل والخبرات التي توفرها مجموعة البنك الدولي وقدرات التمويل التنموي اليابانية، لمساعدة الدول على الاستجابة لاضطرابات الطاقة وسلاسل التوريد، والحد من تعرضها للصدمات المستقبلية.

وقالت وزيرة المالية اليابانية كاتاياما ساتسوكي: "إن تعزيز مرونة سلاسل توريد الطاقة في آسيا أمر بالغ الأهمية، وتواصل اليابان المضي قدماً في مبادرة (POWERR Asia)، بما في ذلك من خلال إطار (DRIVE)، وأنا أرحب بإطلاق أول مشروع مشترك في هذا السياق، ومن خلال العمل الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، ستستمر اليابان في دفع الجهود الرامية إلى تعزيز مرونة قطاع الطاقة والاقتصاد في جميع أنحاء آسيا".

ومن جانبه، قال أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي: "إن توفير طاقة موثوقة وبأسعار معقولة يمثل ركيزة أساسية لدعم الأعمال التجارية، وخلق فرص العمل، ومساعدة الاقتصادات على الصمود أمام الصدمات.. ويُعد هذا المشروع الأول ثمرةً عملية لشراكتنا مع اليابان؛ إذ يسهم في جذب رأس المال الخاص لتعزيز أمن الطاقة ودعم نمو القطاعات الصناعية في آسيا.. إنها قاعدة صلبة يمكننا البناء عليها لخلق المزيد من الفرص للسكان في جميع أنحاء المنطقة".

ويتمثل المشروع الأول في إطار مبادرة (DRIVE) في استثمار ضمن "صندوق ائتمان البنية التحتية في آسيا الناشئة" (Emerging Asia Infrastructure Credit Fund)، الذي أُنشئ بموجب مبادرة حكومية من سنغافورة لدعم تحول آسيا نحو طاقة أنظف.

ويهدف الصندوق، الذي يُدار من قبل جهات خاصة، إلى جمع 750 مليون دولار لتمويل استثمارات تسهم في خفض انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الطاقة في جنوب شرق وجنوب آسيا.

وسيوفر الصندوق -الذي تديره شركة "جلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" (Global Infrastructure Partners) التابعة لشركة "بلاك روك" (BlackRock)- التمويل للشركات الخاصة التي تستثمر في تقنيات أنظف وفي التحول الصناعي.

وتستثمر مؤسسة التمويل الدولية (IFC) -وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعنية بالقطاع الخاص- ما يصل إلى 50 مليون دولار في الصندوق، وذلك بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).

ويجمع هذا الاستثمار بين تمويل مجموعة البنك الدولي والتمويل الياباني، بهدف المساعدة في حشد رؤوس أموال إضافية من القطاع الخاص لدعم مشاريع تسهم في تنويع مصادر الطاقة، وتحسين كفاءة استخدامها، وتعزيز التحول نحو نمو منخفض الكربون.

واستناداً إلى هذا المشروع الأول، ستواصل مجموعة البنك الدولي واليابان استكشاف فرص أخرى في إطار مبادرتي "DRIVE" و"POWERR Asia"، بالتعاون مع شركاء يابانيين، من بينهم الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) وبنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC).

وستعتمد هذه الشراكة على التمويل العام والخاص، وآليات تقاسم المخاطر، والخبرات الفنية، للمساعدة في تحفيز الاستثمارات في مشاريع تهدف إلى تعزيز نظم الطاقة وسلاسل التوريد في جميع أنحاء المنطقة.