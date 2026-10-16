خناقة على أولوية الجلوس.. الداخلية تكشف تفاصيل صفع عاملة ببنك لطالبة داخل المترو

قالت وزارة الداخلية، إنه فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بصفع طالبة على وجهها داخل إحدى عربات قطار مترو الأنفاق.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذ الشأن، وأمكن تحديد المجنى عليها (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة)، كما أمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (عاملة بأحد البنوك - مقيمة بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، وبمواجهتها أقرت بحدوث مشادة كلامية بينها والطالبة المشار إليها لخلاف بينهما حول أولوية الجلوس داخل عربة المترو قامت على إثرها بالتعدى عليها بالصفع على وجهها على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .