مدرس يصفع طالبا أمام زملائه بالغربية وأسرته تطالب بالتحقيق

شهدت مدرسة خاصة تابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية في محافظة الغربية واقعة تعدي مدرس لغة إنجليزية علي طالب بصفعه بالقلم أمام زملائه بدعوى تأخره عن الحصة خلال فعاليات اليوم الدراسي، وهو ما أثار حفيظة أفراد أسرته ودفعتهم للتقدم بشكوى رسمية إلي جهات التحقيق بالإدارة التعليمية بسبب ما تعرض له الطالب من إهانة وتنمر علي حد قول ذويه.

تفاصيل الواقعة

ووجه ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية ، ممدوح عباس مدير إدارة غرب المحلة التعليمية بسرعة التحقيق في الواقعة بأخذ أقوال أسرة الطفل الضحية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

تحرك عاجل للتحقيق في الواقعة

وشكل مدير إدارة غرب المحلة التعليمية لجنة من قطاع التعليم الخاص والشئون القانونية لسماع أقوال أسرة الطفل "ي.ا" 12 سنة والتواصل مع إدارة المدرسة الخاصة وسماع أقوال المدرس المتهم بارتكاب الواقعة في حق الطالب المذكور .

استغاثة من أسرة الطالب

جدير بالذكر أن أسرة الطالب المعتدي عليه ناشدت كافة الجهات المعنية بالتحقيق في واقعة ابنهم خلال مقطع فيديو متداول كما ناشدوا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المدرس المتهم بالاعتداء على عليه بصفعه على وجهه .