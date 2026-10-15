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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية.. مياه الأقصر تتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى إسنا والطود

مياه الأقصر تتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى إسنا والطود بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية
مياه الأقصر تتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى إسنا والطود بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية
شمس يونس

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، برئاسة المهندس فرج عثمان، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى إسنا والطود، وذلك بمشاركة ممثلي وزارة الإسكان عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومسؤولي الشركة ووحدة المشروع، وممثلي الشركات المنفذة.

واستعرض الاجتماع معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي للأعمال الجارية، إلى جانب متابعة مراحل التنفيذ ومناقشة سبل تسريع وتيرة العمل، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا للانتهاء من المشروع وتحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

ويستهدف المشروع تنفيذ خدمات الصرف الصحي المتكاملة في 10 قرى بمركزي إسنا والطود، بواقع 8 قرى بمركز إسنا، هي: كيمان المطاعنة، وأصفون، وطفنيس، والغريرة، والشغب، والدبابية، والمعلا، وتوماس 3، إلى جانب قريتي العديسات بحري والعديسات قبلي بمركز الطود.

ويأتي المشروع بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، ومن المتوقع أن يستفيد من خدماته نحو 250 ألف مواطن بالقرى المستهدفة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية، والارتقاء بجودة الحياة، ودعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر.

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