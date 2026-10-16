سعر الدولار يقترب من 54 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في 10 بنوك

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه قفزة جديدة مع نهاية تعاملات أمس الخميس 15 أكتوبر 2026، بعدما ارتفعت العملة الأمريكية في 10 بنوك بقيم تراوحت بين 33 و75 قرشًا، لتقترب من حاجز 54 جنيهًا لأول مرة منذ نحو 5 أشهر، وسط اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين بمتابعة تحركات سوق الصرف.

وسجل الدولار أعلى سعر للبيع بين البنوك العشرة عند 53.65 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما بلغ سعر الشراء 53.55 جنيه، بعدما قفز بمقدار 75 قرشًا خلال تعاملات نهاية الأسبوع، في أكبر زيادة بين البنوك المشمولة بالمقارنة.





وفي المقابل، استقر السعر عند 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع في عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، مع اختلاف قيم الارتفاع مقارنة بإغلاق الأربعاء.

سعر الدولار اليوم في مصر بنهاية تعاملات الخميس

ارتفع سعر العملة الأمريكية في البنوك التي شملتها البيانات المنشورة على مواقعها الإلكترونية، مقارنة بمستويات نهاية تعاملات الأربعاء 14 أكتوبر.

وتراوحت الزيادات بين 33 و75 قرشًا، فيما اقترب أعلى سعر للبيع من مستوى 54 جنيهًا، دون أن يصل إليه في البنوك المذكورة.

وجاءت الأسعار المسجلة بنهاية تعاملات الخميس على النحو التالي:

البنك سعر الشراء سعر البيع قيمة الزيادة البنك الأهلي المصري 53.42 جنيه 53.52 جنيه 37 قرشًا بنك مصر 53.42 جنيه 53.52 جنيه 37 قرشًا بنك القاهرة 53.42 جنيه 53.52 جنيه 37 قرشًا البنك التجاري الدولي CIB 53.42 جنيه 53.52 جنيه 34 قرشًا بنك الإسكندرية 53.42 جنيه 53.52 جنيه 35 قرشًا بنك قناة السويس 53.42 جنيه 53.52 جنيه 34 قرشًا بنك البركة 53.38 جنيه 53.48 جنيه 33 قرشًا كريدي أجريكول 53.40 جنيه 53.50 جنيه 35 قرشًا بنك قطر الوطني QNB 53.40 جنيه 53.50 جنيه 35 قرشًا مصرف أبوظبي الإسلامي 53.55 جنيه 53.65 جنيه 75 قرشًا

وتوضح البيانات أن جميع البنوك العشرة سجلت ارتفاعًا في سعري الشراء والبيع، مع تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك من حيث السعر وقيمة الزيادة.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات الخميس.

وارتفع السعر بمقدار 37 قرشًا للشراء والبيع، مقارنة بمستويات إغلاق الأربعاء، وفقًا للبيانات المنشورة.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع، بزيادة بلغت 37 قرشًا في سعري الشراء والبيع.

وتطابق السعر المسجل في بنك مصر مع نظيره في البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة، وفقًا لتحديثات نهاية تعاملات الخميس.



ويتابع العملاء هذه التغيرات لمعرفة قيمة تحويل العملات الأجنبية إلى الجنيه، أو تكلفة شراء الدولار وفقًا للقواعد المصرفية المعمول بها.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع.

وبلغت الزيادة 34 قرشًا للشراء والبيع، مقارنة بنهاية تعاملات الأربعاء، ليصل السعر إلى المستوى نفسه المسجل في عدد من البنوك الأخرى.

وفي بنك الإسكندرية، بلغ السعر 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع، بزيادة 35 قرشًا.

أما بنك قناة السويس، فسجل السعر نفسه عند 53.42 جنيه للشراء و53.52 جنيه للبيع، بارتفاع بلغ 34 قرشًا.

أعلى سعر للدولار اليوم في البنوك

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك العشرة من حيث أعلى سعر للدولار بنهاية تعاملات الخميس، مسجلًا:

سعر الشراء: 53.55 جنيه.

سعر البيع: 53.65 جنيه.

قيمة الزيادة: 75 قرشًا للشراء والبيع.

وبذلك أصبح سعر بيع الدولار في المصرف على بُعد 35 قرشًا فقط من مستوى 54 جنيهًا.

كما سجل المصرف أكبر ارتفاع يومي بين البنوك المذكورة، بفارق واضح عن الزيادات التي تراوحت بين 33 و37 قرشًا في بقية البنوك.

ولا تعني هذه الأسعار وصول الدولار إلى 54 جنيهًا بالفعل، وإنما اقترابه من هذا المستوى وفقًا لأعلى سعر بيع مسجل في البيانات.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل بنك البركة أقل سعر للدولار بين البنوك العشرة الواردة في المقارنة، عند 53.38 جنيه للشراء و53.48 جنيه للبيع.

وبلغت الزيادة في البنك نحو 33 قرشًا للشراء والبيع، وهي أقل زيادة مسجلة بين البنوك المذكورة.

وفي كريدي أجريكول وبنك قطر الوطني، بلغ سعر الدولار 53.40 جنيه للشراء و53.50 جنيه للبيع، بارتفاع 35 قرشًا في كل بنك.

وتظهر هذه الفروق اختلاف مستويات التسعير بين البنوك، رغم اتجاه الأسعار إلى الارتفاع بصورة عامة خلال تعاملات الخميس.

لماذا يقترب الدولار من 54 جنيهًا؟

يعكس ارتفاع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك العشرة زيادة واضحة في مستويات التسعير مقارنة بإغلاق الأربعاء.

وتتأثر أسعار الصرف عمومًا بعوامل متعددة، من بينها العرض والطلب على العملات الأجنبية، والتدفقات الدولارية، والظروف الاقتصادية والمالية.

وتبقى الأسعار المعلنة داخل البنوك المرجع الأساسي لمعرفة مستويات شراء الدولار وبيعه خلال التعاملات الرسمية.



احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 57.35 مليار دولار

بالتزامن مع ارتفاع الدولار، أعلن البنك المركزي المصري زيادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى نحو 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بنحو 57.21 مليار دولار بنهاية أغسطس.

وبلغت الزيادة خلال سبتمبر نحو 137 مليون دولار، وفقًا للبيانات الواردة، ما يعكس استمرار الاتجاه الصعودي للاحتياطيات الدولية خلال الأشهر الأخيرة.

وكان الاحتياطي قد سجل بنهاية أغسطس نحو 57.2145 مليار دولار، مقابل 56.2939 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة بلغت نحو 920.6 مليون دولار خلال شهر واحد.

وجاء تطور الاحتياطي النقدي خلال عام 2026 على النحو التالي:

نهاية أبريل: 53.0092 مليار دولار.

نهاية مايو: 53.1342 مليار دولار.

نهاية يونيو: 55.0723 مليار دولار.

نهاية يوليو: 56.2939 مليار دولار.

نهاية أغسطس: 57.2145 مليار دولار.

نهاية سبتمبر: نحو 57.35 مليار دولار.

وكان صافي الاحتياطيات الدولية قد سجل نحو 51.45 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025.

وبالمقارنة مع مستوى سبتمبر 2026، تكون الاحتياطيات قد ارتفعت بنحو 5.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

ماذا يعني ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر؟

يمثل صافي الاحتياطيات الدولية أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تتابعها الأسواق، نظرًا إلى ارتباطه بقدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية ودعم توافر النقد الأجنبي.

كما تعكس بيانات الاحتياطي حجم الأصول الاحتياطية التي يحتفظ بها البنك المركزي، والتي تمثل أحد عناصر متابعة الوضع الخارجي للاقتصاد.

تحويلات المصريين بالخارج تتجاوز 47 مليار دولار

تزامنت تطورات سوق الصرف مع بيانات تشير إلى استمرار نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج، باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتدفقات النقد الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال حوار مع قناة CNN الاقتصادية، إن تحويلات المصريين بالخارج تجاوزت 47 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وأضاف أن التحويلات بلغت نحو 35 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، بما يعكس أهمية هذه التدفقات ضمن موارد العملة الأجنبية.