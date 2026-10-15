سعر الدولار اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026.. العملة الأمريكية تتجاوز 53 جنيهًا

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، عند مستويات إغلاق أمس الأربعاء، ليتداول الدولار أعلى مستوى 53 جنيهًا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية.

ويرصد صدى البلد أسعار الدولار في البنوك المصرية، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة خلال التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.04 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

وسجل السعر نفسه في بنوك مصر والإسكندرية والتعمير والإسكان والمصرف المتحد والتجاري الدولي CIB والعربي الأفريقي الدولي وقطر الوطني QNB والكويت الوطني وHSBC وبيت التمويل الكويتي والمصرف العربي الدولي والبركة.

وبلغ سعر الدولار في بنوك المصري الخليجي والتنمية الصناعية والشركة المصرفية العربية الدولية SAIB والأهلي الكويتي وقناة السويس نحو 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الأخرى

سجل الدولار في بنك أبوظبي التجاري نحو 53.03 جنيه للشراء و53.13 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك العقاري المصري العربي 53.02 جنيه للشراء و53.12 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول إلى 53 جنيهًا للشراء و53.10 جنيه للبيع.

وسجل في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك نكست 52.79 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل الدولار أقل سعر للبيع في بنك كريدي أجريكول عند 52.68 جنيه، مقابل 52.58 جنيه للشراء، وفقًا للأسعار المعلنة.

وبلغ متوسط سعر الدولار نحو 53.07 جنيه، فيما وصل أعلى سعر للشراء إلى 53.08 جنيه.ش