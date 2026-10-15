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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026

الدولار
الدولار
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، عند 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، ليستقر عند مستويات إغلاق تعاملات أمس الأربعاء.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع، مسجلًا المستوى نفسه المعلن في البنك الأهلي المصري.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

تداول الدولار عند 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها بنك الإسكندرية والتجاري الدولي CIB والتعمير والإسكان والمصرف المتحد والعربي الأفريقي الدولي وقطر الوطني QNB والكويت الوطني وHSBC والمصرف العربي الدولي والبركة.

في المقابل، سجل الدولار في بنوك المصري الخليجي والتنمية الصناعية والشركة المصرفية العربية الدولية SAIB والأهلي الكويتي وقناة السويس نحو 53.08 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.04 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع.

أقل سعر للدولار في السوق المصرفية

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 52.58 جنيه للشراء و52.68 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للبيع ضمن الأسعار الواردة في التحديثات المصرفية.

وسجل متوسط سعر الدولار اليوم نحو 53.07 جنيه، فيما بلغ أعلى سعر للشراء 53.08 جنيه.

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