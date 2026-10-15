الدولار يستقر فوق 53 جنيهًا في البنوك.. تعرف على أسعار الخميس

حافظ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على مستوياته المرتفعة خلال تعاملات اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، ليستقر فوق مستوى 53 جنيهًا في عدد من البنوك، بالتزامن مع استمرار التباين في أسعار الشراء والبيع بين المؤسسات المصرفية.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم

سجل أعلى سعر لشراء الدولار نحو 53.08 جنيه في عدد من البنوك، من بينها المصري الخليجي والتنمية الصناعية والشركة المصرفية العربية الدولية SAIB والأهلي الكويتي وقناة السويس.

وبلغ سعر البيع في هذه البنوك نحو 53.18 جنيه.

الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 53.05 جنيه للشراء و53.15 جنيه للبيع.

وسجل السعر نفسه في بنك مصر، إلى جانب عدد من البنوك الأخرى، من بينها الإسكندرية والتجاري الدولي CIB والتعمير والإسكان والمصرف المتحد والعربي الأفريقي الدولي وقطر الوطني QNB.

أسعار الدولار في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.04 جنيه للشراء و53.18 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار المعلنة.

أقل سعر للدولار في البنوك

سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر معلن للبيع عند 52.68 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 52.58 جنيه.

ووصل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي إلى 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك نكست 52.79 جنيه للشراء و52.89 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 53.07 جنيه خلال مستهل تعاملات الخميس، مع استمرار اختلاف الأسعار من بنك إلى آخر وفقًا لآخر التحديثات المصرفية.