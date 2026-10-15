قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة القاهرة تبدأ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد بعزبة خير الله
أمطار من مساء اليوم حتى صباح الجمعة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر
تصعيد غير مسبوق.. إطلاق 4 صواريخ على القصر الرئاسي في اليمن
محمد صلاح سابع هدافي دوري أبطال أوروبا خلال آخر 5 سنوات
آخر موعد لحجز شقق الإيجار التمليكي 2026 .. المساحات والمدن المتاحة
إعادة فتح المسارات الجوية بين العراق والكويت
نتنياهو: تحدثت مباشرة مع أحمد الشرع بشأن الطائفة الدرزية
هل تتبدل الأرقام؟.. تفاصيل أسعار البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز في مصر
موعد مباراة طرابزون سبور وكوبس الفنلندي وموقف محمد صلاح والقنوات الناقلة
هجوم بـ10 مسيرات وصواريخ يستهدف مطار الملك خالد.. التحالف يكشف التفاصيل
برلمانية : الاعتداءات على السعودية تشعل التوتر وتهدد الاستقرار الإقليمي
ارتفاع الدولار يضغط على أسعار السلع.. وتوقعات بتثبيت الفائدة وسط تحديات القوة الشرائية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح مجمع العيادات الخارجية ومركز الاختبارات الإلكترونية ومعامل تعليمية بجامعة بنها الأهلية بالعبور

جانب من الافتتاحات
جانب من الافتتاحات
إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عددا من المنشآت الطبية والتعليمية الجديدة بمقر الجامعة بمدينة العبور، وذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز الإمكانات التعليمية  والتدريبية والتوسع في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية ، والدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، والمهندس محمود مراد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ، والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.


وشملت الافتتاحات مجمع العيادات الخارجية، الذي يضم 12 عيادة تخصصية في التخصصات الطبية المختلفة ، إلى جانب 6 عيادات العلاج الطبيعي وعيادتين أسنان ، ومركز للأشعة السينية والموجات فوق الصوتية، ومعمل متكامل للتحاليل الطبية، وصيدلية، بما يدعم تقديم خدمات علاجية متنوعة للمواطنين ، بالإضافة إلى 4 غرف للتدريب العملي لطلاب الكليات الطبية، تحتوى كل منهما 25 كرسيا، لتدريب الطلاب تحت إشراف المتخصصين، إلى جانب افتتاح عيادتين للتدريب على طب الأسنان مجهزتين بـ 34 كرسي أسنان، و10 عيادات للعلاج الطبيعي داخل الجامعة.
كما تضمنت الافتتاحات مركزا للاختبارات الإلكترونية بالجامعة بسعة 350 جهاز  لدعم تطوير منظومة الامتحانات والتقييم الرقمي، و8 مدرجات دراسية جديدة تتراوح السعة الاستيعابية للمدرج الواحد بين 60 و180 طالبا، تم تصنيعها وتجهيزها بالكامل داخل ورش الهندسة الإنتاجية بالجامعة، بما يعكس الاستفادة من الإمكانات الفنية والهندسية المتاحة داخل الجامعة في دعم العملية التعليمية.

افتتاح 6 معامل طلابية 


كما تم أيضا افتتاح 6 معامل طلايية ومتاحف تخصصية، شملت معمل الطاقة المتجددة، ومعمل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومتحف الصخور والمعادن، ومعمل بصريات المعادن والصخور، إلى جانب معملي الكيمياء والفيزياء، بما يتيح للطلاب إمكانات أفضل للتجارب العلمية والتدريب التطبيقي وتنمية المهارات.
وأكد الدكتور جمال السعيد أن افتتاح المنشآت الجديدة يمثل خطوة هامة في مسيرة تطور جامعة بنها الأهلية، ويعكس حرصها على بناء منظومة جامعية متكاملة تجمع بين التعليم الأكاديمي المتميز والتطبيق العملي والبحث العلمي والخدمات المجتمعية.
وأضاف " السعيد" أن العيادات الطبية الجديدة تعد الأولى من نوعها على مستوى الجامعات الأهلية، موضحا أنها تستهدف تحقيق التكامل بين التعليم الطبي والتدريب العملي للطلاب من جانب، وتقديم خدمات طبية متميزة لأهالي مدينة العبور والمجتمع المحيط من جانب آخر بما يدعم توجهات الدولة نحو تطوير منظومة التعليم العالي وتحسين جودة الخدمات الصحية.
من جانبها، أكدت الدكتورة سهير شعراوي أن التوسع في المنشآت الطبية والتعليمية يعكس حرص الجامعة على الاستثمار في إمكاناتها وتوفير بيئة جامعية تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية، مشيرة إلى أن تكامل هذه المنشآت يسهم في دعم جودة التعليم والتدريب، وتنمية قدرات الطلاب، وإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل.
وأشار الدكتور تامر سمير الى أن الجامعة تعمل وفق رؤية تستهدف تقديم نموذج متطور للتعليم الجامعي، يقوم على التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي ، بما يؤهل الطلاب للمنافسة في سوق العمل.
وأوضح رئيس الجامعة أن المنشآت الجديدة تمثل إضافة مهمة للإمكانات المتاحة بالجامعة، حيث تسهم المدرجات ومركز الاختبارات الإلكترونية في تطوير العملية التعليمية وأساليب التقييم، فيما تدعم المعامل التعليمية تنمية مهارات الطلاب وتعزيز قدراتهم على الابتكار، وتوفر المنشآت الطبية مجالا للتدريب التطبيقي لطلاب التخصصات الطبية، بالتوازي مع تقديم خدمات علاجية للمجتمع المحلي.

جامعة بنها الأهلية العبور العيادات الخارجية معامل طلابية جامعة بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

البحرية الايرانية

الحرس الثوري الإيراني يهدد بإغراق السفن الحربية الأمريكية قرب مضيق هرمز

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

التضخم يربك حسابات واشنطن.. هل يضطر الفيدرالي لتغيير مسار الفائدة؟.. أستاذ اقتصاد يجيب

الحوثيين

الحوثيون يقصفون مواقع في قصر معاشيق بعدن جنوبي اليمن

المتحدث باسم قوات التحالف

التحالف : دمرنا مخازن للصواريخ الباليستية لميليشيا الحوثي في جبال صنعاء

بالصور

ماذا يحدث عند تناول الجوافة على الريق؟.. تقوي المناعة وتنقص الوزن

فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق
فوائد تناول الجوافة على الريق

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد