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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة بنها الأهلية يكرم الفائزين فى دورة الألعاب الأفريقية للجامعات

جانب من الاحتفالات
جانب من الاحتفالات
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، انتظام الدراسة في أول أيام العام الجامعي الجديد 2026/2027، وجاهزية الكليات والبرامج لاستقبال الطلاب، خلال جولة ميدانية موسعة.


جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج.

وحرص الدكتور تامر سمير، خلال الجولة، على التواجد بين الطلاب ومشاركتهم احتفالاتهم ببدء العام الجامعي الجديد، حيث قدم التهنئة للطلاب الجدد، واستمع إلى آرائهم وتطلعاتهم، والتقط معهم الصور التذكارية، كما شارك جانبًا من الأنشطة التي نظمتها الجامعة، والتي تنوعت بين الورش الفنية والأنشطة الرياضية والألعاب الترفيهية، وسط أجواء من التفاعل والحماس.

وشهدت كليات الجامعة تنظيم يوم تعريفي للطلاب الجدد، تضمن التعريف بالبرامج الأكاديمية واللوائح الدراسية، والخدمات التي تقدمها الجامعة، إلى جانب استعراض الأنشطة الطلابية وطرق المشاركة فيها، بما يساعد الطلاب على التعرف إلى مجتمعهم الجامعي والاندماج في الحياة الجامعية منذ اليوم الأول.

وأكد الدكتور تامر سمير أن الجامعة تهتم بتوفير تجربة جامعية متكاملة للطلاب، لا تقتصر على الدراسة الأكاديمية، وإنما تشمل الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، واكتشاف المواهب ورعايتها، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وبناء شخصياتهم وتعزيز روح العمل الجماعي والمشاركة.

وفي إطار دعم وتشجيع النماذج المتميزة من طلاب الجامعة، كرم رئيس جامعة بنها الأهلية الطلاب الفائزين في دورة الألعاب الأفريقية للجامعات «القاهرة 2026»، تقديرًا لما حققوه من نتائج خلال المنافسات وتمثيلهم المشرف للجامعة في المحافل الرياضية.

كما تابع رئيس الجامعة استعدادات الكليات لتنفيذ خطط الأنشطة الطلابية وبرامج اكتشاف المواهب، مؤكدًا استمرار دعم الطلاب وتحفيزهم على المشاركة الإيجابية والإبداع والابتكار، بما يتوافق مع توجهات الجامعة في إعداد خريجين يمتلكون المعرفة والمهارات اللازمة لسوق العمل.

من جانبه، أوضح الدكتور حسين المغربي أن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول يعكس جاهزية الكليات والبرامج لاستقبال الطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية تفاعلية تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، وتمنحه فرصًا للمشاركة في مختلف الأنشطة وتنمية مهاراته وقدراته.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها الأهلية رئيس جامعة بنها الأهلية أول أيام العام الجامعي

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