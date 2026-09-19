مصرع شابين فى حادثين منفصلين بالقليوبية

لقي شابان مصرعهما في حادثين منفصلين بمحافظة القليوبية، خلال قيادتهما دراجتين ناريتين، في حادثين وقعا بنطاق مدينة بنها وقرية بلتان التابعة لمركز طوخ، وسط حالة من الحزن بين الأهالي وأسر الشابين.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادثي تصادم منفصلين، أحدهما بالقرب من كوبري الشموت بمدينة بنها، والآخر بقرية بلتان التابعة لمركز طوخ، ووجود متوفين.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقعي الحادثين، ترافقها سيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع أحمد محمد فاروق وعبد الرحمن زين، إثر حادثي تصادم وقعا أثناء قيادتهما دراجتين ناريتين.

وجرى نقل الجثمانين إلى المستشفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووضعهما تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تواصل الأجهزة المختصة أعمالها لكشف ملابسات الحادثين.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي طوخ وذوي الشابين، وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء، حيث تداول الأهالي والأصدقاء صورهما، وقدموا واجب العزاء، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة، وأن يتغمدهما الله بواسع رحمته ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم أسرتيهما وذويهما الصبر والسلوان.