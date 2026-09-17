مستقبل وطن يواصل مبادراته بالقليوبية.. سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين بجميع المراحل التعليمية

واصل حزب «مستقبل وطن» جولاته الميدانية بمحافظة القليوبية، ضمن سلسلة المبادرات الخدمية التي تنفذها الأمانة المركزية للحزب برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وشهدت الجولة الثالثة بالمحافظة سداد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية، على مستوى مراكز محافظة القليوبية، في إطار المبادرات التي يتبناها الحزب لدعم العملية التعليمية ومساندة الأسر المستحقة.

شيك بالمصروفات الدراسية إلى مديرية التعليم

وخلال الفعاليات، سلّم النائب أحمد عبد الجواد شيكًا بقيمة المصروفات الدراسية المستحقة للطلاب غير القادرين إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية.

كما شهد اللقاء عدد من نواب رئيس الحزب، والأمناء المساعدين، والأمناء المركزيين، إلى جانب قيادات حزب «مستقبل وطن» بمحافظة القليوبية.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ القليوبية درع المحافظة إلى حزب «مستقبل وطن»، تقديرًا لدوره في تنفيذ المبادرات الخدمية ودعم المواطنين بالمحافظة.

دعم الطلاب غير القادرين وتخفيف الأعباء عن الأسر

وتستهدف المبادرة تحمل قيمة المصروفات الدراسية المستحقة عن الطلاب غير القادرين في مختلف المراحل التعليمية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن أسرهم، ويدعم انتظام الطلاب في الدراسة واستكمال مسيرتهم التعليمية.

وأكد النائب أحمد عبد الجواد أن سداد المصروفات الدراسية يمثل أحد المحاور الرئيسية للمبادرات التي ينفذها الحزب في ملف التعليم، موضحًا أن المبادرة تستهدف الطلاب غير القادرين بمختلف المراحل التعليمية، ضمن جهود الحزب للوصول بالخدمات إلى الفئات المستحقة.

تطوير المدارس وقوافل طبية وتجهيز آلاف العرائس

وتتضمن حزمة المبادرات التي يتبناها حزب «مستقبل وطن» عددًا من المحاور الخدمية، من بينها رفع كفاءة وتطوير المدارس الحكومية، وتنظيم القوافل الطبية في مختلف التخصصات، وتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية، إلى جانب توفير السيارات الطبية المجهزة.

كما تشمل المبادرات تنظيم فعاليات لتجهيز 1500 عروس في عدد من المحافظات، مع مضاعفة المستهدف ليصل إجمالي عدد العرائس إلى 3000 عروس.

جولات ميدانية لمتابعة تنفيذ المبادرات بالمحافظات

وتأتي الجولة ضمن تحركات الأمانة المركزية للحزب لمتابعة تنفيذ المبادرات الخدمية على أرض الواقع، والتأكد من وصول الخدمات إلى مستحقيها في مختلف المحافظات، بالتوازي مع العمل على تنفيذ المحاور المعلنة في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية.

ويواصل حزب «مستقبل وطن» متابعة تنفيذ المبادرات بالمحافظات، في إطار خطته لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية، وفق المحاور التي تتضمنها حزمة المبادرات الخدمية للحزب.