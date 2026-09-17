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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ أسوان: وضع ضوابط لتنظيم تشغيل الحناطير بالمناطق السياحية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بوضع ضوابط محددة لتنظيم آلية تشغيل عربات الحنطور بالمناطق السياحية، بما يحقق الإنضباط ويحافظ على المظهر الحضارى والجمالى لعروس المشاتى، مع ضمان منح فرص متكافئة لجميع العربات من خلال توحيد منظومة الترقيم والأكواد والتراخيص، وتحديد التعريفة المقررة لخطوط السير المختلفة بالمناطق السياحية .

نائب المحافظ يعقد إجتماعا موسعا مع مسؤولى السياحة والغرفة ونقابة المرشدين يجتمع وممثلى مالكى عربات الحنطور لوضع منظومة إنضباطية متكاملة


وفى هذا الإطار عقد  أسامة رزق داود نائب المحافظ إجتماعاً موسعاً مع ممثلى ومالكى عربات الحنطور ، بحضور نقيب المرشدين السياحيين، وممثلى غرفة شركات السياحة، ومكتب السياحة، والإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ونائب رئيس مركز ومدينة أسوان، حيث تناول الإجتماع آليات إحكام وتنظيم منظومة تشغيل الحناطير بما يسهم فى تقديم صورة حضارية ولائقة أمام السائحين والزائرين  .

وأكد نائب المحافظ خلال الإجتماع على أهمية الإلتزام الكامل بالضوابط المنظمة لحركة ووقوف عربات الحنطور أمام المراسى السياحية، وعدم التواجد أو الوقوف بصورة عشوائية، بما يمنع التكدسات ويحافظ على السيولة المرورية والمظهر العام للمناطق السياحية .

ترقيم موحد .. تراخيص وأكواد .. وإلتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة


وشدد نائب المحافظ على ضرورة إستكمال إجراءات ترخيص عربات الحنطور وتركيب الأكواد واللوحات المرقمة، مع الإلتزام بخطوط السير المحددة والتعريفة المقررة لكل خط ، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع أصحاب وسائقى العربات، فضلاً عن التأكيد على أن تكون قيادة العربة بواسطة السائق المرخص له، وعدم السماح للأطفال بقيادة عربات الحنطور .

كما تم التشديد على الإهتمام بالنظافة العامة والمظهر الحضارى للعربات، من خلال تركيب الأدوات المخصصة للحفاظ على نظافة الشوارع أثناء تشغيل الأحصنة، وعلى رأسها البامبرز الخاص بالأحصنة، مع منع إلقاء بقايا الأطعمة أو المخلفات فى الشوارع والميادين، بما يحافظ على نظافة البيئة والمظهر الجمالى للمناطق السياحية .

وأكد أسامة رزق داود أن الإلتزام بهذه الضوابط يمثل مسئولية مشتركة بين مالكى عربات الحنطور والجهات التنفيذية والكيانات السياحية، لافتاً إلى أنه سيتم إتخاذ الإجراءات والعقوبات المقررة حيال أى مخالفات للتعليمات والضوابط المنظمة للعملية التشغيلية  .

الكيانات السياحية: دعم تطوير الحناطير .. والسائقون سفراء لأسوان


ومن جانبها أكدت الكيانات والجهات السياحية المشاركة فى الإجتماع على مساهمتها فى رفع كفاءة عربات الحنطور، والعمل على تحسين مظهرها بما يتناسب مع طبيعة أسوان السياحية، إلى جانب توفير زى موحد "يونيفورم" للسائقين بصورة جمالية ولائقة، فضلاً عن توفير الأدوات الملائمة لتغذية الأحصنة والحفاظ على سلامتها ونظافتها.

وأشار المشاركون على أهمية التعامل الحضارى واللائق مع الزائرين من مختلف الجنسيات والأفواج السياحية، بإعتبار عربات الحنطور أحد العناصر المتعاملة بصورة مباشرة مع السائحين، وهو ما يجعلهم سفراء لنقل الصورة الحضارية المشرفة عن أسوان وأهلها، وتعزيز التجربة السياحية للزائرين .

إجتماعات شهرية للمتابعة والتدخل السريع لحل أى تحديات
وفى ختام الإجتماع تم الإتفاق على عقد لقاءات وإجتماعات بصورة شهرية لمتابعة مدى الإلتزام بالضوابط المنظمة لمنظومة الحناطير ، ورصد أى تحديات أو معوقات تظهر على أرض الواقع ، مع سرعة التدخل للتعامل مع أى شكاوى أو ملاحظات طارئة أولاً بأول بما يضمن إستمرار الإنضباط وتحقيق أفضل مستوى من التنظيم بالمناطق السياحية .

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