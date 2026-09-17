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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

نائب محافظ أسوان يشهد الحفل السنوي لتكريم أوائل الشهادات الأزهرية والمتفوقين

تكريم
تكريم
محمد عبد الفتاح

شهد أسامة رزق داود نائب محافظ أسوان الحفل السنوي لتكريم 89 طالباً وطالبة من أوائل الشهادات الأزهرية ومعاهد القراءات والمتفوقين في المسابقات الرياضية ومسابقة " نحلة التهجى " على مستوى الجمهورية ، وذلك بحضور سيد طه مدير عام المنطقة الأزهرية للخدمات ورعاية الطلاب ، بالإضافة إلى لفيف من القيادات الدينية والتعليمية والتنفيذية ، والعاملين بالمنطقة الأزهرية ، وبمشاركة واسعة للطلاب المكرمين وأسرهم .

محافظ أسوان: المتفوقون ثروة الوطن.. والأزهر منارة للعلم والقيم

وقد أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أن تكريم أبنائنا وبناتنا المتفوقين يمثل رسالة تقدير مستحقة لكل طالب وطالبة بذلوا الجهد وحققوا التميز، كما يمثل حافزاً لمواصلة التفوق والعطاء، مشيراً إلى أن الإستثمار فى الإنسان وبناء أجيال واعية ومتعلمة يمثل أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة في ظل قيادة حكيمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

كما أشاد المحافظ بالدور المحوري الذي يقوم به الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب في ترسيخ قيم العلم والأخلاق والوسطية والإعتدال، مؤكداً أن أبناء الأزهر يواصلون تقديم نماذج مشرفة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية، وبما يعكس أهمية دعم المتميزين ورعاية مواهبهم وقدراتهم .

كما وجه محافظ أسوان التهنئة للطلاب والطالبات المكرمين وأسرهم، تقديراً لما قدموه من دعم وتشجيع كان له بالغ الأثر في وصول أبنائهم إلى منصات التفوق والتميز ، مثمناً جهود القيادات والعاملين بالمنطقة الأزهرية وأعضاء هيئة التدريس في رعاية الطلاب ودعمهم .

نائب المحافظ: اليوم نحتفي بالتميز.. ونصنع قدوة لأجيال المستقبل

ومن جانبه أعرب نائب محافظ أسوان عن سعادته بالمشاركة في تكريم هذه الكوكبة المتميزة من أبناء الأزهر الشريف، مؤكداً أن الاحتفاء بالمتفوقين لا يقتصر على تكريم إنجاز تحقق، وإنما يمثل رسالة تحفيز وتشجيع لجميع الطلاب لمواصلة الاجتهاد والتميز، موضحاً بأن تكريم أبنائنا الطلاب المتفوقين دراسياً ورياضياً وثقافياً يؤكد تنوع مجالات التميز لدى أبناء المحافظة، ويجسد قدرتهم على تحقيق نتائج مشرفة ليس فقط فى التحصيل الدراسي، وإنما أيضًا في المجالات الرياضية والمهارية .

فعاليات الإحتفال

تضمنت فعاليات الحفل عدداً من الفقرات المتنوعة التي عكست الأجواء الإحتفالية بدأت بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عدد من الفقرات والكلمات التي تناولت قيمة العلم والتفوق ودور الأزهر في بناء الإنسان، بجانب تقديم فقرات للإنشاد الدينى ، وأختتمت بقيام نائب محافظ أسوان بتبادل الدروع وإلتقاط الصور التذكارية مع أبناءه المكرمين .

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