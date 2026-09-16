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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يبحث الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 ويوجه بسرعة تنفيذ المشروعات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026/2027، ومتابعة الموقف التنفيذي للإجراءات الخاصة بالمشروعات المدرجة ضمن الخطة، تمهيدًا لبدء تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة.


وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الطرح والترسية والتعاقد، حيث وجه المحافظ بسرعة استكمال الإجراءات القانونية والفنية اللازمة، والإسراع في طرح المشروعات وترسيتها، والبدء في التنفيذ فور الانتهاء من إجراءات التعاقد.
وشدد محافظ القليوبية على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، ومتابعة معدلات الإنجاز بصورة دورية، مع سرعة التعامل مع أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، والتنسيق بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
 

كما أكد المحافظ أهمية دقة ترتيب أولويات الخطة الاستثمارية وفقًا للاحتياجات الفعلية للمراكز والمدن والأحياء، والإمكانات والاعتمادات المالية المتاحة، بما يضمن حسن توزيع الاستثمارات وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في تنفيذ بنود الخطة.
 

ووجه الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح بتعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، وتكامل الأدوار خلال مختلف مراحل تنفيذ المشروعات، بدءًا من إجراءات الطرح والترسية والتعاقد، وصولًا إلى التنفيذ والاستلام، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية والمعايير المحددة.
 

وأكد المحافظ أهمية حسن إدارة الاعتمادات المدرجة بالخطة الاستثمارية، والالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة، ورفع كفاءة معدلات التنفيذ، مع ضرورة المتابعة المستمرة للموقف المالي والتنفيذي للمشروعات، بما يضمن تنفيذ الخطة وفق المستهدفات المحددة للعام المالي 2026/2027.
 

وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ بسرعة استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالمشروعات، ومتابعة موقف الطرح والترسية والتعاقد والتنفيذ بصورة دورية، مع رفع تقارير بالموقف التنفيذي، ورصد أي معوقات والعمل على حلها أولًا بأول، لضمان انتظام تنفيذ الخطة وتحقيق مستهدفاتها خلال العام المالي 2026/2027.

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