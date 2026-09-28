قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكن لكل المصريين 9.. شروط الدخل وحجز 15 ألف شقة
محافظ الجيزة يستقبل سفير أوزبكستان لبحث فرص التعاون المشترك
61 مليون طن من الأنقاض تخفي 10 آلاف جثة.. غزة تواجه أكبر عملية تطهير في التاريخ الحديث
تضارب بين واشنطن وطهران.. ترامب يتحدث عن مفاوضات وإيران تنفي وجودها
كوريا الجنوبية تستدعى القائم بالأعمال الأوكراني عقب إفصاح كييف عن نقل أسيرين إلى سول
استشاري حساسية ومناعة: الصحة العالمية تحذر من احتمالية ظهور جائحة جديدة
الجيش اللبناني: فككنا جهاز تجسس للاحتلال مزود بمنظومة طاقة شمسية
الهند تلزم محطات الكهرباء بالعمل بالطاقة القصوى لمواجهة الارتفاع القياسي في الطلب
خفض الجمارك وإنشاء مجلس للتجارة.. الصين تعلن نتيجة المشاورات الاقتصادية مع واشنطن
قضاة محكمة استئناف القاهرة يحتشدون في جمعيتهم العمومية ويوجهون الشكر للرئيس السيسي
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي رئيس الوزراء اللبناني في واشنطن
سامح السيد: وزير التموين يوافق على إدراج الدواجن والبيض على بطاقات التموين في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها الأهلية توافق على إنشاء كلية اللغات والترجمة

مجلس الجامعة
مجلس الجامعة
إبراهيم الهواري

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود صقر نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ أيمن بيومى أمين عام الجامعة.


واستهل الدكتور تامر سمير الجلسة ، بتقديم التهنئة لجميع منسوبي الجامعة بالعام الدراسي الجديد ، متمنيًا للجميع عامًا حافلًا بالنجاح والتفوق والعمل الجاد، وبداية حقيقية نحو مستقبل أفضل .
وأعلن الدكتور تامر سمير ، موافقة المجلس علي اعتماد اللائحة التنظيمية والهيكل الطبي والطبي المعاون والإداري والفني لمجمع العيادات الخارجية بمدينة العبور الجديدة حي الفيروز ، والموافقة علي اعتماد دراسة الجدوي الخاصة بكليه اللغات والترجمة.
يذكر أن مجلس الأمناء قد وافق على إنشاء الكلية واتخاذ باقي الإجراءات الخاصة فى هذا الشأن.
فيما استعرض الدكتور حسين المغربي ، تقرير قبول الطلاب المستجدين للعام الجامعي2026/2027 م ،  وكذلك إنشاء الوحدة المركزية للإرشاد الأكاديمي بالجامعة واللائحة الداخلية لها.
واستعرض الدكتور محمود صقر ، إنشاء حاضنة تكنولوجية ومسرع أعمال جامعه بنها الأهلية ، وإنشاء شركة جامعه بنها الأهلية للحلول الابتكارية ونقل التكنولوجيا ، وكذلك انشاء وحدة الترجمة والخدمات اللغوية بمركز اللغات الأجنبية.
كما استعرض مجلس الجامعة تقرير البعثة الترويجية للتعليم العالي( ادرس في مصر ) خلال الفترة من 24 /8 الى 30/8/2026 بجمهورية نيجيريا.

جامعة بنها الأهلية مجلس الجامعة بنها الأهلية كلية اللغات والترجمة مجمع العيادات الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

حسام حسن مع محمد الشناوي

من كلمة عن الشناوي إلى تحرك الخطيب.. ماذا يحدث بين الأهلي وحسام حسن؟

حبس

قبل تطبيقه بأيام.. شروط العمل العام كبديل للحبس في قانون الإجراءات الجنائية

التوقيت الشتوي

موعد تغيير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي ومواعيد غلق المحال والمطاعم

إدريسا تيام

ليس إدريسا تيام.. الأهلي يكشف مركز الصفقة الأجنبية المنتظرة في يناير .. تفاصيل مهمة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 24 وصل 6915 جنيها

ترشيحاتنا

عيش فينو

التموين: لا زيادة في أسعار الخبز السياحي.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

دينا عدلي

وقف الخدمات بسبب النفقة.. تفاصيل الإجراءات والحالات المشمولة| فيديو

رئيس الوزراء

المتحدث باسم مجلس الوزراء يكشف تفاصيل الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر أكتوبر

بالصور

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية
الطريقة الصحيحة لسلق الذرة الصفراء.. سر الطعم الحلو والذرة الطرية

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر
الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مضبوط

طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط
طريقة عمل الأرز بدون غسيل.. خطوات بسيطة لأرز مفلفل وطعمه مظبوط

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه
ألم كعب القدم عند الاستيقاظ؟ 7 أسباب وطرق للتخلص منه

فيديو

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر

الرئيس ينيب وزير الدفاع للمشاركة في إحياء الذكرى السنوية لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: شكرا وزارة الداخلية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

المزيد