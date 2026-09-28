جامعة بنها الأهلية توافق على إنشاء كلية اللغات والترجمة

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود صقر نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، والأستاذ أيمن بيومى أمين عام الجامعة.



واستهل الدكتور تامر سمير الجلسة ، بتقديم التهنئة لجميع منسوبي الجامعة بالعام الدراسي الجديد ، متمنيًا للجميع عامًا حافلًا بالنجاح والتفوق والعمل الجاد، وبداية حقيقية نحو مستقبل أفضل .

وأعلن الدكتور تامر سمير ، موافقة المجلس علي اعتماد اللائحة التنظيمية والهيكل الطبي والطبي المعاون والإداري والفني لمجمع العيادات الخارجية بمدينة العبور الجديدة حي الفيروز ، والموافقة علي اعتماد دراسة الجدوي الخاصة بكليه اللغات والترجمة.

يذكر أن مجلس الأمناء قد وافق على إنشاء الكلية واتخاذ باقي الإجراءات الخاصة فى هذا الشأن.

فيما استعرض الدكتور حسين المغربي ، تقرير قبول الطلاب المستجدين للعام الجامعي2026/2027 م ، وكذلك إنشاء الوحدة المركزية للإرشاد الأكاديمي بالجامعة واللائحة الداخلية لها.

واستعرض الدكتور محمود صقر ، إنشاء حاضنة تكنولوجية ومسرع أعمال جامعه بنها الأهلية ، وإنشاء شركة جامعه بنها الأهلية للحلول الابتكارية ونقل التكنولوجيا ، وكذلك انشاء وحدة الترجمة والخدمات اللغوية بمركز اللغات الأجنبية.

كما استعرض مجلس الجامعة تقرير البعثة الترويجية للتعليم العالي( ادرس في مصر ) خلال الفترة من 24 /8 الى 30/8/2026 بجمهورية نيجيريا.