قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح.. الجيش اليمني: إحباط هجوم غربي تعز وإسقاط 3 مسيرات
ترامب : عودة مستويات عبور النفط لمضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب
أصعب سباق مع الزمن.. 24 ساعة من البحث عن الطفل أيوب في بئر عمقه 80 مترًا تحت الأرض بالجزائر
15 مليون جنيه.. الأوقاف تصرف دفعة جديدة من القرض الحسن قبل العام الدراسي
مصطفى بكري : الرئيس السيسي وجه الحكومة بمصارحة المصريين وكشف الحقائق
الوطنية : احترافية ماسبيرو في تغطية زيارة الرئيس الصيني تعكس قوة الإعلام الوطني
بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه
آخر موعد لتظلمات بطاقة التموين.. كيف تقدم والأوراق المطلوبة؟
بأي لغة سيحاسب الإنسان يوم القيامة؟.. عالم أزهري يكشف مفاجأة
وزير الدفاع الأوكراني : كييف بحاجة إلى 27 مليار دولار إضافية لمواجهة روسيا
بروتوكول تعاون بين دار الإفتاء والهيئة القبطية الإنجيلية لمواجهة التطرف وخطابات الكراهية
بسبب خلافات الجيرة.. القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالبحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة بنها الأهلية.. متابعة إجراءات الكشف الطبي واختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

تفقد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، يرافقه الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، إجراءات الكشف الطبي واختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الإجراءات وتوفير التيسيرات اللازمة للطلاب خلال استكمال إجراءات الالتحاق بالجامعة.


جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، حيث تابع الدكتور جمال السعيد انتظام أعمال الكشف الطبي واختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية (Versant by Pearson English Placement Test)، واطلع على آليات استقبال الطلاب وتنظيم دخولهم، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وأكد الدكتور جمال السعيد حرص الجامعة على توفير بيئة منظمة وميسرة للطلاب خلال مختلف مراحل القبول والالتحاق، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي يمثل أحد متطلبات استكمال إجراءات الالتحاق بالجامعة، فيما يستهدف اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية الوقوف على المستوى الفعلي للطلاب في مهارات اللغة، بما يساعد الجامعة على تحديد احتياجاتهم الأكاديمية وتقديم الدعم المناسب لهم.


وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة إلى أهمية انتظام منظومة استقبال الطلاب وسرعة استكمال متطلبات الالتحاق، مع توفير الدعم والإرشاد اللازمين لهم، مشيدًا بجهود الإدارات والقطاعات المعنية في تنظيم أعمال الكشف الطبي واختبارات تحديد المستوى، والتنسيق فيما بينها بما يضمن سهولة الإجراءات وحسن استقبال الطلاب وأولياء الأمور.


من جانبه، أوضح الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لا يؤثر على قبول الطالب أو التحاقه بالكلية، وإنما يأتي في إطار استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي، وتوفير الدعم الأكاديمي المناسب للطلاب وفقًا لمستوياتهم اللغوية.


وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تعتمد في هذا الإطار على اختبار Versant المقدم من شركة Pearson، بما يتيح تقييمًا موضوعيًا لمستوى الطلاب في مهارات اللغة الإنجليزية، ويساعد على تحديد احتياجاتهم التعليمية منذ بداية الدراسة.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها الأهلية رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية رئيس جامعة بنها الأهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يُعاود الارتفاع.. قفزة جديدة لعيار 21 في مصر

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ابنة نجلاء فتحي

طلاق ابنة نجلاء فتحي سبب موتها.. هل يسبب الحزن الوفاة؟

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

محمد صلاح

أبو البنات جاب ولد.. أسرار وصور من حياة محمد صلاح العائلية |شاهد

ترشيحاتنا

البيع بجلسة المزاد العلني لسيارات

7ر13 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك القاهرة وسفاجا وأسوان في مزاد علني

تكريم المتميزين بصحة قنا

لإرتقائهم بالخدمات.. صحة قنا تُكرم متميزي الفرق الطبية بوحدات الرعاية الأساسية

رئيس جامعة قنا

تشكيل لجنة لإعداد نماذج تقييم الأمن والسلامة بجامعة قنا

بالصور

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

علاقته ببكتريا الأمعاء والعصب الحائر .. أبرز أسباب الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام

أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام
أسباب الشعور بالإنتفاخ بعد تناول الطعام

هبة مجدي خفت .. اعرف كلمة السر في التعافي من السرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

3 أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة.. وصفات سهلة ولذيذة في دقائق

أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة
أفكار لانش بوكس للأطفال مع بداية الدراسة

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد