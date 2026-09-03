جامعة بنها الأهلية.. متابعة إجراءات الكشف الطبي واختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد

تفقد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، يرافقه الدكتور تامر سمير، رئيس الجامعة، إجراءات الكشف الطبي واختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية للطلاب الجدد، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الإجراءات وتوفير التيسيرات اللازمة للطلاب خلال استكمال إجراءات الالتحاق بالجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعدد من القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، حيث تابع الدكتور جمال السعيد انتظام أعمال الكشف الطبي واختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية (Versant by Pearson English Placement Test)، واطلع على آليات استقبال الطلاب وتنظيم دخولهم، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.

وأكد الدكتور جمال السعيد حرص الجامعة على توفير بيئة منظمة وميسرة للطلاب خلال مختلف مراحل القبول والالتحاق، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي يمثل أحد متطلبات استكمال إجراءات الالتحاق بالجامعة، فيما يستهدف اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية الوقوف على المستوى الفعلي للطلاب في مهارات اللغة، بما يساعد الجامعة على تحديد احتياجاتهم الأكاديمية وتقديم الدعم المناسب لهم.



وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة إلى أهمية انتظام منظومة استقبال الطلاب وسرعة استكمال متطلبات الالتحاق، مع توفير الدعم والإرشاد اللازمين لهم، مشيدًا بجهود الإدارات والقطاعات المعنية في تنظيم أعمال الكشف الطبي واختبارات تحديد المستوى، والتنسيق فيما بينها بما يضمن سهولة الإجراءات وحسن استقبال الطلاب وأولياء الأمور.



من جانبه، أوضح الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لا يؤثر على قبول الطالب أو التحاقه بالكلية، وإنما يأتي في إطار استعداد الجامعة لبدء العام الدراسي، وتوفير الدعم الأكاديمي المناسب للطلاب وفقًا لمستوياتهم اللغوية.



وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تعتمد في هذا الإطار على اختبار Versant المقدم من شركة Pearson، بما يتيح تقييمًا موضوعيًا لمستوى الطلاب في مهارات اللغة الإنجليزية، ويساعد على تحديد احتياجاتهم التعليمية منذ بداية الدراسة.