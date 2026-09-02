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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة

الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية
الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية
إبراهيم الهواري

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، عددا من القرارات الجديدة بتكليف عدد من القيادات الأكاديمية والطبية والإدارية بالجامعة، اعتبارا من الأول من سبتمبر 2026 وحتى 31 يوليو 2027 ، وذلك في إطار دعم منظومة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل الجامعة.


وتضمنت القرارات تكليف الدكتور محمود عبد الصبور، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البشري بجامعة بنها، مديرا للبرامج بكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بجامعة بنها الأهلية.


كما شملت تكليف الدكتور مصطفى بيومي عبد الوهاب، أستاذ الجراحة بكلية الطب البشري بجامعة بنها، مديرا طبيا لمجمع العيادات الخارجية للجامعة بمدينة العبور الجديدة، وتكليف الدكتور مختار عبد الرحمن عبد الرحمن، أستاذ الجراحة بكلية الطب البشري بجامعة بنها، نائبا للمدير الطبي لمجمع العيادات الخارجية للجامعة بمدينة العبور الجديدة.


وتضمنت القرارات أيضا تكليف داليا أحمد ، مديرا إداريا لمجمع العيادات الخارجية للجامعة بمدينة العبور الجديدة.


وأكد الدكتور جمال السعيد أن هذه التكليفات تأتي في إطار حرص جامعة بنها الأهلية على تعزيز كوادرها الأكاديمية والطبية والإدارية، والاستفادة من الخبرات والكفاءات المتخصصة، بما يدعم خطط تطوير الجامعة ويسهم في الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة للطلاب ومنسوبي الجامعة.

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