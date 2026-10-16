مهرجان الجونة| عرض الفيلم الفلسطيني «البارح العين ما نامت» بحضور ليلى علوي وإلهام شاهين

يعرض حاليا الفيلم الفلسطيني «البارح العين ما نامت»، للمخرج ركان مياسي، ضمن فعاليات اليوم الثاني من الدورة التاسعة لمهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور عدد من الفنانين وصناع السينما، من بينهم إلهام شاهين وليلى علوي وروجينا وزوجها الدكتور أشرف زكي وابنتهما مريم، إلى جانب ياسمين العبد وميس حمدان ومي سليم والمخرج عمر عبدالعزيز والدكتور خالد عبدالجليل، وعدد من المهتمين بالشأن السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم في سهل البقاع على الحدود اللبنانية السورية، حيث يشعل حريق في شاحنة سلسلة من الخلافات داخل مجتمع بدوي تحكمه الروابط المتوارثة والحسابات القديمة.

ومع تصاعد التوترات، تختفي الفتاة “قمرة” في ظروف غامضة؛ لينطلق ابن عمها ياسر في رحلة للبحث عنها، يجد خلالها نفسه في مواجهة إرث ثقيل من الأحقاد والثأر.

وفي موازاة ذلك، تجد “جواهر” و"ريم"، شقيقتا “ياسر”، نفسيهما في قلب الأزمة؛ إذ تحاولان إصلاح ما أفسدته النزاعات بين أطرافها، رغم غيابهما عن القرارات التي تحدد مصيرهما.

ومن خلال هذه الحكاية، يسلط الفيلم، الضوء على أوضاع النساء داخل مجتمع تحكمه الأعراف والتقاليد، وكيف تتحول حياتهن إلى ثمن يدفعه الآخرون لإنهاء الخلافات وتحقيق الصلح.